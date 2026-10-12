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Dodik pozvao opoziciju da prevaziđe bilo kakve sujete

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12.10.2026 13:40

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Foto: ATV/Branko Jović

Lider SNSD-a Milorad Dodik pozvao je opoziciju u Republici Srpskoj da zajedno izaberu srpske delegate za novi saziv Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

"Pozivam ih na dogovor i naša odgovornost treba da prevaziđe bilo kakve sujete", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci nakon sastanka sa delegacijom HDZ-a BiH koju je predvodio lider stranke Dragan Čović.

Dodik je pozvao i bošnjačke predstavnike da zajedno sa predstavnicima srpskog i hrvatskog naroda konstituišu BiH kakva je predviđena Ustavom.

"Ovi izbori su samo pokazali da su na njima poraženi oni koji su koristili stare narative kada je riječ o Republici Srpskoj, bespotrebnoj priči o građanskoj BiH. Međutim, to je nemoguće, BiH mora da ostane zemlja tri konstitutivna naroda i dva entiteta", naglasio je Dodik.

On je naveo da će u Republici Srpskoj veoma brzo biti konstituisani novi saziv Narodne skupštine i Vlada, te je naglasio da bi budžet Srpske mogao da bude usvojen do polovine decembra.

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Milorad Dodik

SNSD

izbori

Republika Srpska

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