Dodik nakon sastanka sa Čovićem u Banjaluci: Sa bošnjačkim zloupotrebama je završeno

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je nakon sastanka delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH u Banjaluci da ove dvije stranke nastavljaju zajednički rad kao nezaobilazni faktori političkog života u Republici Srpskoj, FBiH i BiH.

Sastanak SNSD-a i HDZ-a

"Održavamo redovnu komunikaciju nakon izbora koje su SNSD i HDZ sa partnerima prošli veoma uspješno i ostvarili ogromne rezultate. HDZ, odnosno hrvatski narod, dobio je svog autentičnog predstavnika. Razumijemo njihove napore da dođu do jasno definisanih odnosa i nastavljamo zajedno da radimo", rekao je Dodik.

On je naglasio da SNSD želi formiranje vlasti na nivou BiH i utvrđivanje jasnih prioriteta koji nisu usmjereni protiv trećih strana.

"Nismo protiv evropskog puta, ali jesmo protiv njegovog iskorištavanja. Sve ono što su Bošnjaci do sada zloupotrebljavali sa tim je završeno! Izborni pobjednici sva tri konstitutivna naroda moraju se poštovati. Ne želimo da biramo nikoga kod Bošnjaka, oni su izabrali koga žele", poručio je Dodik.

Nastavljamo da radimo zajedno sa HDZ-om BiH

SNSD i HDZ BiH nastavljaju da rade zajedno, a prvo će biti konstituisano Predsjedništvo BiH u koje ulaze Željka Cvijanović i Darijana Filipović, rekao je Dodik.

"Idemo u konstituisanje Predsjedništva BiH. Mislim da oni koji su srušili spoljnu politiku ne mogu da ostanu, u deficitu je posebno hrvatski narod", rekao je Dodik novinarima i dodao da će SNSD podržati svaki napor HDZ-a u tom pogledu.

Republika Srpska Počeo sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH

On je dodao da će SNSD podržati napore koji će ići ka tome da se napravi normalan sistem rada u Predsjedništvu BiH.

"Nama su potrebne odluke koje uvažavaju konstitutivnost naroda i Ustav BiH. Spoljnu politiku u BiH vodi Predsjedništvo, a ne ministar", rekao je Dodik i dodao da su onda na redu Centralna banka BiH i sistem odbrane.

On je istakao da je HDZ BiH dokazao da održava pažnju svojih birača i pokazao uspjeh imajući u vidu okolnosti u kojima su radili tokom proteklih godina u FBiH.

Dodik je naveo da su danas razgovarali da utvrde određene prioritete koji nisu upereni protiv trećih.

"Nastavljamo zajedno da radimo, jedni bez drugih nećemo pristupiti spekulativnim koalicijama koje ne daju ništa. Pobjednici izbora se moraju poštovati. Prošli smo uspješno i locirali se kao nezaobilazan faktor političkog života", rekao je Dodik.

Naglasio da je da imaju pravo da biraju partnere, navodeći da su se neki koji su pokazivali rigidne stavove sami diskvalifikovali.

"Želimo da se dođe do formiranja vlasti na nivou BiH, da se poštuje ustav i konstitutivnost naroda, nismo protiv evropskog puta, ali jesmo protiv zloupotrebe. Za to je potreban dogovor", rekao je Dodik i najavio da će sljedeći sastanak biti u Mostaru.

Dodik je izjavio da ustavnu BiH niko ne spori, a da antiustavno djelovanje ne može biti podržano i da će se morati preispitati odluke koje su donijeli visoki predstavnici, a nisu potvrđene u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

"Ništa ne uslovljavam, samo se racionalno ponašam. Radi toga pozivam Bošnjake na racionalan razgovor", rekao je Dodik na konferenciji za novinare nakon sastanka delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH u Banjaluci.

On je istakao da je u ovom mandatu neophodno usvojiti zakon o Ustavnom sudu BiH.

"U Republci Srpskoj i kod Hrvata ne stanuje priča o sukobima. Preporučujem Bošnjacima da se malo racionalizuju, jer njihovi zahtjevi i snovi nisu naši. Nemam ništa protv Bošnjaka, ali imam protiv rigidnih politika", dodao je Dodik.

On kaže da je zloupotreba Suda i Tužilaštva BiH viljdiva od muslimana i da zato pitanje o ovim institucijama mora biti regulisano zakonom.

"Nas ganjaju za rušenje ustavnopravnog poretka a ne suduje kao što je Sena Uzunović. Za dijalog smo, a ne za nametanja", rekao je Dodik i podsjetio da je Savjet ministara pomoći organ.