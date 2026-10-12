Počeo sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH

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Foto: ATV/Branko Jović

Počeo je sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH u Banjaluci.

Sastanak SNSD-a i HDZ-a Delegacije stranaka predvode lideri stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović. Sastanku u SNSD-a prisustvuju potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović, generalni sekretar Srđan Amdžić, portparol Radovan Kovačević i funkcioneri stranke Ana Trišić Babić i Željko Budimir. U delegaciji HDZ-a BiH su zamjenik predsjednika stranke Borjana Krišto, kao i Darijana Filipović koja je na opštim izborima kao hrvatski član Predsjedništva BiH ispred HDZ-a BiH dobila najviše glasova.

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