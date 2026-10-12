Logo

Počeo sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
12.10.2026 12:07

Komentari:

0
Лидер СНСД-а Милорад Додик
Foto: ATV/Branko Jović

Počeo je sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH u Banjaluci.

Sastanak SNSD-a i HDZ-a

Delegacije stranaka predvode lideri stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović.

Sastanku u SNSD-a prisustvuju potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović, generalni sekretar Srđan Amdžić, portparol Radovan Kovačević i funkcioneri stranke Ana Trišić Babić i Željko Budimir.

U delegaciji HDZ-a BiH su zamjenik predsjednika stranke Borjana Krišto, kao i Darijana Filipović koja je na opštim izborima kao hrvatski član Predsjedništva BiH ispred HDZ-a BiH dobila najviše glasova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Dragan Čović

Željka Cvijanović

Sastanak

izbori

Komentari (0)

Više iz rubrike

Сташа Кошарац

Republika Srpska

Košarac: Dodik i Vučić čuvaju interes Srba jasnom nacionalnom politikom

23 min

0
замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац

Republika Srpska

Košarac: Evropski put ne moće biti izgovor za urušavanje ustavne pozicije Srpske

2 h

0
Милорад Додик и Драган Човић на конференцији за медије

Republika Srpska

Danas sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a

4 h

1
Горица, Милорад и Игор Додик

Republika Srpska

Milorad Dodik prokomentarisao rezultat Igora Dodika na izborima

14 h

10

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

18

Peskov: Evropa čini sve da bi spriječila kraj sukoba

12

18

Njemačka opet diže minimalnu satnicu, evo koliko će iznositi

12

07

Počeo sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH

12

02

Radnici ''Sarajevo-šuma'' stupili u štrajk: Nezadovoljni platama i uslovima rada

11

58

Obračun u Kneževu: Pijan pretukao sugrađanina, povrijeđeni hospitalizovan

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima