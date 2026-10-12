Logo

Košarac: Dodik i Vučić čuvaju interes Srba jasnom nacionalnom politikom

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
12.10.2026 11:56

Komentari:

0
Сташа Кошарац
Foto: ATV

Snažne Republika Srpska i Srbija su zajednički interes srpskog naroda, a lider Milorad Dodik i Aleksandar Vučić su pokazali da se taj interes čuva jasnom nacionalnom politikom, rekao je zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

Košarac je dodao da su Dodik i Vučić pokazali da se taj interes čuva i međusobnim povjerenjem, odgovornošću i konkretnim djelima.

"Zahvaljujući njihovoj politici i viziji, odnosi Srbije i Srpske dostigli su izuzetno visok nivo uzajamne podrške, saradnje i razumijevanja. Danas su ti odnosi snažniji, sadržajniji i važniji nego ikada, potvrđujući da su jedinstvo i bliskost našeg naroda trajna vrijednost i strateški interes", ocijenio je Košarac.

Istakao je da Dodik i Vučić razumiju da su veze Srpske i Srbije mnogo više od uobičajenih političkih odnosa, te dodao da one počivaju na zajedničkoj istoriji, jeziku, kulturi i tradiciji, ali prije svega na neraskidivim nacionalnim vezama i trajnoj odgovornosti prema srpskom narodu sa obje strane Drine.

Dodik i Vučić sastali su se juče u Beogradu, a tom prilikom je Dodik naveo da je Vučić podigao Srbiju, osnažio i vratio na mjesto koje joj pripada.

Dodik je pozvao sve u Srbiji koji vole Republiku Srpsku, sve koji su porijeklom sa ovih prostora i koji su na bilo koji način vezani za Republiku Srpsku, da glasaju za listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" na predstojećim izborima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Staša Košarac

Milorad Dodik

Aleksandar Vučić

Srbija

Republika Srpska

Komentari (0)

Više iz rubrike

замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац

Republika Srpska

Košarac: Evropski put ne moće biti izgovor za urušavanje ustavne pozicije Srpske

2 h

0
Милорад Додик и Драган Човић на конференцији за медије

Republika Srpska

Danas sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a

4 h

1
Горица, Милорад и Игор Додик

Republika Srpska

Milorad Dodik prokomentarisao rezultat Igora Dodika na izborima

14 h

10
Народна скупштина Републике Српске, НСРС

Republika Srpska

Koji Hercegovci će u NSRS?

16 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

18

Peskov: Evropa čini sve da bi spriječila kraj sukoba

12

18

Njemačka opet diže minimalnu satnicu, evo koliko će iznositi

12

07

Počeo sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH

12

02

Radnici ''Sarajevo-šuma'' stupili u štrajk: Nezadovoljni platama i uslovima rada

11

58

Obračun u Kneževu: Pijan pretukao sugrađanina, povrijeđeni hospitalizovan

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima