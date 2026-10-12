Košarac: Dodik i Vučić čuvaju interes Srba jasnom nacionalnom politikom

Snažne Republika Srpska i Srbija su zajednički interes srpskog naroda, a lider Milorad Dodik i Aleksandar Vučić su pokazali da se taj interes čuva jasnom nacionalnom politikom, rekao je zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

Košarac je dodao da su Dodik i Vučić pokazali da se taj interes čuva i međusobnim povjerenjem, odgovornošću i konkretnim djelima.

"Zahvaljujući njihovoj politici i viziji, odnosi Srbije i Srpske dostigli su izuzetno visok nivo uzajamne podrške, saradnje i razumijevanja. Danas su ti odnosi snažniji, sadržajniji i važniji nego ikada, potvrđujući da su jedinstvo i bliskost našeg naroda trajna vrijednost i strateški interes", ocijenio je Košarac.

Istakao je da Dodik i Vučić razumiju da su veze Srpske i Srbije mnogo više od uobičajenih političkih odnosa, te dodao da one počivaju na zajedničkoj istoriji, jeziku, kulturi i tradiciji, ali prije svega na neraskidivim nacionalnim vezama i trajnoj odgovornosti prema srpskom narodu sa obje strane Drine.

Dodik i Vučić sastali su se juče u Beogradu, a tom prilikom je Dodik naveo da je Vučić podigao Srbiju, osnažio i vratio na mjesto koje joj pripada.

Dodik je pozvao sve u Srbiji koji vole Republiku Srpsku, sve koji su porijeklom sa ovih prostora i koji su na bilo koji način vezani za Republiku Srpsku, da glasaju za listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" na predstojećim izborima.