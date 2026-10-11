Milorad Dodik prokomentarisao rezultat Igora Dodika na izborima

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik osvrnuo se na rezultat organizacionog sekretara stranke Igora Dodika, i njegovog sina, na proteklim izborima.

"On je ponosan na to što je moj sin, a i ja sam ponosan", istakao je Dodik.

Podsjećamo, Igor Dodik osvojio je najviše glasova od svih kandidata za Narodnu skupštinu Republike Srpske. On je za sada, na osnovu 99,27% prebrojanih glasova, dobio povjerenje 20.939 građana.