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Milorad Dodik prokomentarisao rezultat Igora Dodika na izborima

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11.10.2026 21:37

Komentari:

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Горица, Милорад и Игор Додик
Foto: Privatna arhiva

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik osvrnuo se na rezultat organizacionog sekretara stranke Igora Dodika, i njegovog sina, na proteklim izborima.

"On je ponosan na to što je moj sin, a i ja sam ponosan", istakao je Dodik.

Podsjećamo, Igor Dodik osvojio je najviše glasova od svih kandidata za Narodnu skupštinu Republike Srpske. On je za sada, na osnovu 99,27% prebrojanih glasova, dobio povjerenje 20.939 građana.

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Milorad Dodik

Igor Dodik

Rezultati izbora 2026

Izbori 2026

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