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Trišić Babić: Tramp i Putin napravili napore kakvi su danas potrebni svijetu

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11.10.2026 22:02

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Тришић Бабић: Трамп и Путин направили напоре какви су данас потребни свијету
Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić izjavila je večeras da američki predsjednik Donald Tramp u vremenu velikih izazova za svjetski mir, uporno gradi mostove dijaloga i otvara prostor za dogovor, čak i onda kada se čini da su političke razlike nepremostive.

Ona je istakla da se upravo u tome ogleda odgovornost ozbiljne državničke politike.

"Mir se ne gradi produbljivanjem podjela, nego spremnošću da se razgovara i onda kada je najteže", rekla je Trišić Babić pozdravljajući Trampov angažman i njegovu inicijativu za energetsko primirje između Rusije i Ukrajine.

Trišić Babić je pozdravila i spremnost Rusije i Ukrajine da krenu putem energetskog primirja, jer, kako je navela, upravo takvi koraci mogu otvoriti prostor za širi proces.

"Svijetu su danas potrebni takvi napori, jer nijedan sukob ne može trajati vječno, ali posljedice pogrešnih političkih odluka mogu obilježiti čitave generacije", navela je Trišić Babić na "Iksu".

Prema njenim riječima, Tramp i Putin iznova pokazuju koliko je važno i u najtežim međunarodnim okolnostima istrajati u razgovoru i traženju rješenja.

Njihovi napori, naglasila je ona, pokazuju koliko je važno da na čelu velikih sila budu ljudi koji razumiju da ni najdublje političke razlike ne smiju biti prepreka nastojanjima da se sačuvaju mir i međunarodna stabilnost.

"Takvim pristupom svijetu ponovo daju priliku za povratak diplomatiji i dijalogu, umjesto daljeg produbljivanja sukoba i međusobnog isključivanja", istakla je Trišić Babić.

Bilo bi dobro, dodala je ona, da to razumiju i drugi svjetski lideri, posebno oni koji u podjelama i isključivosti još uvijek vide dokaz političke moći i odlučnosti.

"Ozbiljnost državničke politike ne mjeri se sposobnošću produbljivanja sukoba, nego mudrošću i odlučnošću da se pronađe izlaz iz njih. Uvijek na pravoj strani. Na strani mira i stabilnosti!", zaključila je Trišić Babić.

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Tagovi :

Ana Trišić Babić

Donald Tramp

Vladimir Putin

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