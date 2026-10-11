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Poginulo 11 osoba: Pojavio se snimak stravičnog sudara kamiona i autobusa

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11.10.2026 19:53

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Несрећа у Турској
Foto: Screenshot / X

Najmanje 11 osoba poginulo je, a 27 je povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se u nedjelju dogodila na zapadu Turske, kada su se sudarili turistički autobus i kamion, saopštile su lokalne vlasti.

Nesreća se dogodila u blizini naplatnih kućica Akhisar, na auto-putu Gebze–Orhangazi–Izmir, u provinciji Manisa.

Prema informacijama koje je objavio Kabinet guvernera Manise, autobus koji je saobraćao iz Burse prema Izmiru učestvovao je u sudaru s kamionom u blizini ulaza na auto-put.

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Nakon dojave o nesreći, na mjesto događaja upućene su brojne ekipe hitne pomoći, vatrogasaca i policije. Pokrenuta je akcija spašavanja, a povrijeđeni su prevezeni u obližnje bolnice.

Na društvenim mrežama se pojavio i snimak stravične nesreće, koji pokazuje autobus koji se zaustavio na auto-putu, a potom i kamion koji udara u autobus i prevrće ga izvan kolovoza.

(Radiosarajevo)

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Tagovi :

nesreća

Saobraćajna nesreća

Turska

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