Zelenski pristao na izbore: Postavio uslov Trampu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio je danas 60-dnevno potpuno primirje sa Rusijom kako bi Ukrajina mogla da organizuje predsjedničke izbore.

On je rekao da je Kijev spreman i za dogovor o obustavi napada na energetsku infrastrukturu, dok je istovremeno pozvao američkog predsjednika Donalda Trampa da izvrši pritisak na ruskog predsjednika Vladimira Putina kako bi se rat okončao.

"Recite (ruskom predsjedniku Vladimiru) Putinu da nam da dva mjeseca, 60 dana primirja, i mi ćemo organizovati izbore. Naravno, bićemo spremni da prihvatimo bilo koju odluku našeg naroda", rekao je Zelenski u intervjuu za ABC Njuz.

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On je naglasio da odluka o tome kada će izbori biti održani pripada ukrajinskim građanima, ali je ukazao na bezbjednosne i pravne prepreke za njihovo organizovanje tokom rata, uključujući potrebu da se svim biračima omogući bezbjedno glasanje.

"Uz svo poštovanje prema predsjedniku Trampu, na našem društvu i našim građanima je da izaberu jednog ili drugog lidera", rekao je ukrajinski predsjednik, dodajući da razumije da ruski predsjednik Vladimir Putin želi promjenu vlasti u Ukrajini.