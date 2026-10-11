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Jovo Lukić na pragu Đokovićevog kluba

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11.10.2026 18:06

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Јово Лукић на прагу Ђоковићевог клуба
Foto: Tanjug/AP/Stephanie Scarbrough

Jovo Lukić je bio heroj Bosne i Hercegovine na Mundijalu, kada je postigao vodeći gol protiv Kanade u premijernoj utakmici.

Iako mnogi nisu znali za Srbina iz Šapca, on je zbog jednog pogotka postao heroj nama komšijske zemlje. Sada bi mogao da ostvari jedan unosan transfer i ode put Francuske, kod Novaka Đokovića.

Naime, riječ je o Le Manu, u kojem jedan od suvlasnika upravo Novak. Kako se navodi, francuski klub je pokazao interes za napadača Bosne i Hercegovine koji želi da ga dovede već tokom zimskog prelaznog roka.

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Jovo Lukić pruža sjajne partije u dresu Univerzitatee i već je mnogo timova spazilo napadača.

Upravo zato bi mogao da dobije nagradu i dobije šansu da se takmiči u Ligi 1. Posebno bi to bilo zanimljivo na ovim prostorima, jer bi došlo do spoja Lukića i Novaka Đokovića, prenosi "Telegraf".

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Jovo Lukić

Novak Đoković

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