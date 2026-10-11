"Ratnohuškačke pjesme, to je dio njihove ideologije": JK oštro o Jakovu i Tompsonu

Pjevačica Jelena Karleuša sletjela je danas u Beograd iz Beča, gdje je sinoć održala nastup.

Na aerodromu "Nikola Tesla", ekipa Telegrafa je zatekla opušteno odjevenu. Nosila je kratak crni šorc, top, mrežaste čarape, jaknu i kačket i naočare.

Bila je u društvu svog menadžera, vidno užurbana, ali je kratko dala izjavu i govorila o mladom pjevaču Jakovu Jozinoviću o kojem bruji domaća javnost nakon što je isplivao snimak sa njegovog nastupa na kom pjeva Tompsonovu pjesmu koja govori o ratnim dešavanjima.

Za razliku od brojnih njenih kolega koji si izbjegavali da komentarišu, Jelena je dala iskreno mišljenje.

"Mislim da sam jedina komentarisala to kako treba. Jedan ozbiljan projekat strane službe na koju su se upecali Srbi, kao i obično, kao i sve što dolazi iz inostranstva. Nadam se da ćemo biti pametniji i da ćemo cijeniti naše izvođače i držati do naših izvođača više nego stranih jer ako se našim zvijezdama zabranjuju koncerti širom regiona treba da budemo, ako ništa drugo, lojalni i patriote. Ništa pogrešno, samo istom mjerom pa će se valjda i oni opametiti", rekla je Jelena Karleuša i dodala:

"Ratnohuškačke pesme, to je dio njihove ideologije, nikako naše. Mi smo narod koji širokih ruku prihvata sve i voli sve i ne bavi se duhovima prošlosti. To je to", izjavila je pevačica.

Scena Pjevao Tompsona, a išao bi u Arenu: Publika masovno bojkotuje koncerte u Beogradu

Na pitanje da li misli da treba da mu se otkažu koncerti u Beogradskoj areni koje ima zakazane krajem oktobra, Karleuša je rekla:

O zabrani ulaska u Srbiji

Mnogi pozivaju da se Jakovu Jozinoviću zabrani ulazak u Srbiju, a evo šta Jelena Karleuša kaže na to:

"Ja generalno nisam za zabrane te vrste, ali ako oni našima zabranjuju, samo treba da postoji reciprocitet", izjavila je pjevačica Jelena Karleuša.

Ljudi masovno odustaju od koncerta Jakova Jozinovića u Beogradskoj Areni

Hrvatski pjevač Jakov Jozinović zgrozio je veliki dio javnosti u Srbiji zbog snimka koji je objavljen, a na kom se čuje kako pjeva pjesmu Marka Perkovića Tompsona.

Mladi pjevač postigao je veliki uspjeh u Srbiji u prethodnom periodu sa mnogobrojnim koncertima koji su bili veoma posećeni, međutim sada je, čini se, na to bačena sjenka.

Poslije toliko koncerata na kojima je profitirao u Srbiji, te onih koje tek treba da održi u Beogradskoj Areni 24. i 25. oktobra 2026. godine, čini se da je ovaj snimak, sudeći po komentarima na društvenim mrežama, mnogima "otvorio oči".

Jedna objava korisnika društvene mreže "Iks" mnoge je bacila na razmišljanje.

Budući da je Jakov Jozinović zakazao koncerte u Beogradskoj areni 24. i 25. oktobra, jedan korisnik je napisao da prodaje svoju kartu za ovaj koncert.

Ispod su se nadovezali brojni korisnici te mreže koji su izrazili nezadovoljstvo njegovim potezom, pa su se pitali da li postoji način da povrate novac.

Ako je suditi po ovim objavama koje sada preplavljuju mreže, oni koji vole da posećuju njegove koncerte su u velikoj dilemi, a mnogi i masovno odustaju od odlaska na koncert.

(Telegraf)