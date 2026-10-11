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Haos na Vlašiću: Muškarca pretukli štapovima

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11.10.2026 19:01

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ротација, полиција
Foto: ATV

Na području Babanovca, u opštini Travnik, 16. maja 2025. godine dogodio se fizički napad u kojem je muškarac zadobio teške tjelesne povrede.

Prema navodima iz optužnice koja je podignuta 9. septembra, napadu su prethodili nesporazum zbog ovčarskog psa, a potom i fizički sukob u kojem su učestvovala dvojica muškaraca.

Kako se navodi u opisu događaja, oštećeni A.Z. svojim je vozilom došao na mjesto gdje su osumnjičeni čuvali ovce, nakon što je prethodno, tokom šetnje sa suprugom u blizini svoje vikendice, imao problem s ovčarskim psom koji ih je napao.

A.Z. je upozorio E.T. zbog držanja psa bez nadzora, nakon čega mu se ovaj, prema navodima, obratio riječima: "Šta sviraš, ovo je moje, mi smo ovdje rođeni".

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Kada je R.T. vidio da se E.T. raspravlja s oštećenim, prišao je njegovom vozilu noseći ovčarski štap te ga, kako se navodi, zatvorenom šakom udario u predjelu lijeve sljepoočnice. Od udarca je A.Z. osjetio jak bol i nesvjesticu, nakon čega je pao na tlo.

Prema opisu događaja, dvojica muškaraca potom su ga zajedno udarala rukama, nogama i štapovima po cijelom tijelu.

Usljed napada, oštećeni je zadobio tešku tjelesnu povredu u vidu višefragmentarnog preloma obje kosti desne potkoljenice u donjoj trećini, kao i nagnječenja u predjelu lijeve sljepoočnice.

Nakon što su vidjeli da je muškarac povrijeđen, dvojica muškaraca su se, prema navodima, udaljila sa mjesta događaja, ostavljajući ga samog i bespomoćnog na tlu.

Opisanim radnjama, prema navodima iz optužnog opisa, počinjeno je krivično djelo teške tjelesne povrede iz člana 172. stav 1. u vezi s članom 31. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

(Radiosarajevo)

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Tagovi :

Nasilje

Napad

Vlašić

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