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Crnogorac ukrao službeni "pasat" Opštine Bileća, pa ga slupao

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11.10.2026 11:49

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Foto: Pexel/Kindel Media

Državljanin Crne Gore D.R. (29) iz Tivta završio je iza rešetaka nakon što je u Bileći ukrao službeni automobil Opštine Bileća, a potom njime napravio saobraćajnu nezgodu.

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju zatražilo je određivanje pritvora za dvadesetdevetogodišnjaka zbog sumnje da je počinio krivično djelo "Krađa".

Filmska krađa dogodila se u ranim jutarnjim časovima, 7. oktobra, oko 04:30 časova, direktno ispred zgrade Opštine Bileća.

Osumnjičeni D.R. odvezao je opštinski "VW Passat", ali se njegova divlja vožnja brzo završila. Tokom bjekstva udario je u putnu infrastrukturu i napravio pravu štetu na vozilu. Prema zvaničnim procjenama, Opštini Bileća pričinjena je materijalna šteta u iznosu od čak 4.850 KM.

Prijedlog za određivanje pritvora upućen je Osnovnom sudu u Trebinju, koji će donijeti konačnu odluku.

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Krađa

Auto

Bileća

hapšenje

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