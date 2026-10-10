Mladić (20) stradao u teškoj nesreći kod Laktaša

Teška saobraćajna nesreća dogodila se sinoć u mjestu Drugovići kod Laktaša, a u kojoj je život izgubio M. Lj. (20) iz Drugovića.

Nesreća se dogodila oko 20.10 časova na magistralnom putu Klašnice-Derventa.

U ovoj saobraćajnoj nesreći učestvovali su putničko vozilo "golf", kojim je upravljao M. Lj. (20) iz Drugovića, i "golf", za čijim se volanom nalazio Z. M. (31) iz Prnjavora.

Prilikom sudara, vozač M. Lj. je smrtno nastradao na licu mjesta, dok je tjelesne povrede zadobio Z. M. iz Prnjavora, koji se nalazio na mjestu suvozača u drugom "golfu".

Povrijeđenom je pružena ljekarska pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci.

Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Laktaši.

"Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje, mjere i vještačenja kako bi se utvrdile sve okolnosti saobraćajne nesreće, a naložena je i obdukcija tijela smrtno nastradalog lica, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske", saopšteno je iz banjalučkog tužilaštva.