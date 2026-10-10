Portugal suspendovao Ronalda

Kristijano Ronaldo privremeno je suspendovan odlukom Fudbalskog saveza Portugala, koji je protiv svog najvećeg fudbalera pokrenuo diciplinski postupak.

Razlog je samovoljno napuštanje reprezentativnog kampa. Na taj korak 41-godišnjak odlučio se poslije sukoba sa selektorom Žoržom Žezusom, a u saopštenju u kom je objasnio svoje razloge istakao je da mu je žao i da zaslužuje kaznu jer je ostavio drugove iz nacionalnog tima.

U zvaničnom saopštenju objašnjeno je da najboljeg strijelca u istoriji fudbala udaljavaju iz reprezentativnih aktivnosti dok čekaju odluku disciplinskih organa. Zasad je u pitanju preventivna mjera, i dalje nema konačno izrečene sankcije.

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Prema pravilniku, Ronaldova suspenzija mogla bi da potraje od jednog do šest mjeseci. Predviđena je i novčana kazna između 500 i 1.000 evra, ali ništa od toga nije definitivno.

Napadač Al Nasra prilikom obraćanja javnosti rekao je da će biti spreman da se vrati u sastav „navigatora“ čim odsluži kaznu. To je izazvalo pomiješane reakcije – neki mole da ponovo obuče dres svoje zemlje, neki smatraju da je Portugal konačno slobodan bez njega, prenosi SportKlub.

Bivša zvijezda Mančester Junajteda, Real Madrida i Juventusa za reprezentaciju je debitovala davne 2003. Odigrao je 234 utakmice i postigao 146 golova, uz trofeje Evropskog prvenstva 2016. i Lige nacija 2019. i 2025. godine.