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Portugal suspendovao Ronalda

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10.10.2026 15:49

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Португал суспендовао Роналда
Foto: Tanjug/AP/Gareth Patterson

Kristijano Ronaldo privremeno je suspendovan odlukom Fudbalskog saveza Portugala, koji je protiv svog najvećeg fudbalera pokrenuo diciplinski postupak.

Razlog je samovoljno napuštanje reprezentativnog kampa. Na taj korak 41-godišnjak odlučio se poslije sukoba sa selektorom Žoržom Žezusom, a u saopštenju u kom je objasnio svoje razloge istakao je da mu je žao i da zaslužuje kaznu jer je ostavio drugove iz nacionalnog tima.

U zvaničnom saopštenju objašnjeno je da najboljeg strijelca u istoriji fudbala udaljavaju iz reprezentativnih aktivnosti dok čekaju odluku disciplinskih organa. Zasad je u pitanju preventivna mjera, i dalje nema konačno izrečene sankcije.

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Prema pravilniku, Ronaldova suspenzija mogla bi da potraje od jednog do šest mjeseci. Predviđena je i novčana kazna između 500 i 1.000 evra, ali ništa od toga nije definitivno.

Napadač Al Nasra prilikom obraćanja javnosti rekao je da će biti spreman da se vrati u sastav „navigatora“ čim odsluži kaznu. To je izazvalo pomiješane reakcije – neki mole da ponovo obuče dres svoje zemlje, neki smatraju da je Portugal konačno slobodan bez njega, prenosi SportKlub.

Bivša zvijezda Mančester Junajteda, Real Madrida i Juventusa za reprezentaciju je debitovala davne 2003. Odigrao je 234 utakmice i postigao 146 golova, uz trofeje Evropskog prvenstva 2016. i Lige nacija 2019. i 2025. godine.

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Tagovi :

Kristijano Ronaldo

suspenzija

Portugal

reprezentacija

Fudbal

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