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Incident u Poljskoj: Muškarac šetao sa nožem po ulici pa ubijen

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11.10.2026 17:29

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Инцидент у Пољској: Мушкарац шетао са ножем по улици па убијен
Foto: Unsplash

Policija u Poljskoj otvorila je vatru i ubila muškarca naoružanog nožem na ulici u južnom poljskom gradu Novi Sonč, rekla je portparol policije Krakova Kataržina Cislo.

"Dobili smo prijavu da muškarac naoružan nožem šeta ulicom Lvovska. Policija mu je naredila da baci nož, ali 41-godišnji muškarac nije reagovao na zahtjeve", rekla je ona novinarima.

Neimenovani muškarac se zatim pomjerio prema jednom od policajaca, što je navelo drugog da puca iz svog službenog oružja.

Muškarac je odveden u bolnicu, gd‌je je podlegao povredi od vatrenog oružja.

Tužilac je pozvan na mjesto događaja, a policija je pokrenula istragu u vezi sa upotrebom policijskog vatrenog oružja.

Poljska se posljednjih dana suočava sa talasom napada nožem na javnim mjestima.

Jedna 21-godišnja d‌jevojka juče je nožem izbola tri osobe u blizini škole u ​​centru Varšave - 17-godišnju d‌jevojku, 17-godišnjeg mladića i 24-godišnjeg muškarca.

U napadima tinejdžera ranije ove sedmice jedna osoba je poginula, a više od 10 je povrijeđeno.

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Tagovi :

nož

Ubistvo

Poljska

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