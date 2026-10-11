Studenti iz Srpske objavili video: Razočarani smo

Unija studenata Republike Srpske i Studentski Parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu objavili su video snimak sa nizom negativnih izjava iz Srbije o Republici Srpskoj i istakli da su razočarani što nisu osjetili jedinstvo i podršku od kolega iz Srbije.

Posebno su naglasili su da video nije podrška nijednoj političkoj stranci niti poziv na stranačko svrstavanje.

"Obraćamo se kao studenti svojim kolegama u Srbiji. Ne možemo sakriti razočaranje što u ovom trenutku nismo osjetili jedinstvo i podršku kakve smo očekivali od kolega iz Srbije. Nismo očekivali da ćemo, umjesto razumijevanja, morati da dokazujemo da iza nas ne stoji politika, već savjest i iskrena potreba da stanemo u odbranu onoga što smatramo svojim dostojanstvom", poručili su studenti iz Republike Srpske i dodali:

"Prethodnih dana u javnosti su se pojavile brojne izjave o Republici Srpskoj i njenom narodu koje su nas duboko pogodile. Zato očekujemo od kolega u Srbiji da se jasno izjasne o zaključcima koje smo usvojili i odgovore na pitanja koja smo postavili. Želimo da čujemo da li su sporne poruke i njihovi stavovi, kako bismo otklonili sumnje i znali na čemu stojimo".

Zaključili su da ne traže da svi misle kao oni, ali očekuju da se njihov glas poštuje i da jedni drugima ne okreću leđa onda kada je zajedništvo najpotrebnije.

"Ne želimo podjele ni sukobe, ali nećemo prihvatiti ni da se naše patriotsko obraćanje predstavlja kao politički projekat", zaključili su studenti iz Republike Srpske.