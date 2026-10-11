Dodik: Da li ću biti premijer zavisi od mojih ljudi

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je sreća Republike Srpske što je imala monolitnu vlast u proteklih 20 godina, te da bi, da nije bilo politike SNSD-a, bila ugašena, satrvena socijalnim, ekonomskim i svakim drugim mjerama.

Govoreći o mogućnosti da bude premijer Republike Srpske, Dodik je rekao da to zavisi od njegovih ljudi, ali je istakao da i ne mora biti premijer, jer je po tri puta bio predsjednik i premijer, te član Predsjedništva BiH u jednom mandatu.

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"Ja to samo radim zato što moja energija, poimanje, iskustvo i znanje sprečavaju da Republika Srpska bude ugašena. I da nije bilo naše politike, bila bi ugašena. A uslovi u kojima se mi nalazimo i politički borimo su nesnošljivo teški uslovi, u kojima imate prisustvo međunarodne zajednice, NATO, u kojima morate na nivou BiH da se borite”, rekao je Dodik za RTS.

On je istakao da je isti slučaj i sa Srbijom, koja bi postala “prosjačka” da joj je bila destabilizovana vlast.

“U Srbiji naivno misle da kad se obračunaju sa Republikom Srpskom i Kosovom, da će ostaviti Beograd na miru. To je takva zabluda ljudi koji veze nemaju o promišljanju u politici. (Aleksandar) Vučić je to razumio i nastavili smo da gradimo naše odnose”, rekao je Dodik.

On ističe da je ogroman uspjeh to što je u destabilizaciji Srbije, koja traje dvije godine, održan ekonomski rast i snaga Srbije.

"Katastrofa bi bila za Srbiju da Vučić ne nastavi da vodi ovu ekipu sa mjerama koje predlaže, a to je da reformiše mnogo stvari za koje ima namjeru, o čemu govori ovih dana. Ja ga potpuno podržavam", rekao je on.

Dodik je ukazao da bi Srpska akademija nauka i umetnosti, ali i Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske morala da jasnije definiše šta je danas za srpski nacionalni interes najvažnije.

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"Kažite vi šta je danas za srpski nacionalni interes najvažnije. Jeste vi naučnici, ja to poštujem, ali morate prije svega da budete patriote. Ako niste patriote, šta ćete vi u ovoj zemlji?", upitao je Dodik.

Govoreći o propalom pokušaju studentske liste da uđe u Republiku Srpsku, Dodik je rekao da ocjene koje iznose o genocidu nisu tačne i ne zna šta je bio cilj.

"Šta studenti Republike Srpske imaju sa tom pričom? Prvo, nije bio genocid. Mi smo se borili za slobodu. Poštujte Republiku Srpsku. Ne možete nepoštivanjem Republike Srpske, govoreći takve stvari, pridobiti naše poštovanje", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da opozicija u Republici Srpskoj na opštim izborima nije imala snagu da napravi bilo šta.

"Snaga opozicije je bila minimalna i nije mogla ništa da iskaže i nije bila agresivna. Na kraju krajeva, stranci su ispunili sve njihove želje. (Kristijan) Šmit je uveo neke elektronske uređaje, a naš narod nije još spreman da prihvati glasanje na taj način. Mi smo bili primorani da izađemo na te izbore i pobijedili više nego ranije", rekao je Dodik.