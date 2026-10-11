Divljao za volanom pa napravio glupost koja je policiju dovela do njega

Jedan vozač jurio je auto-putem u Hrvatskoj brzinom od čak 228 kilometara na sat, a onda se snimkom odlučio pohvaliti na društvenim mrežama.

Ali, objava je privukla i pažnju policije, pa je 21-godišnjak zbog opasne vožnje koju je javno promovisao završio u prekršajnom postupku.

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Pulska saobraćajna policija utvrdila je da je mladić 3. oktobra na javno dostupnom profilu objavio snimak vožnje. Na snimku se vidi brzinomjer koji pokazuje brzinu od oko 228 kilometara na sat.

Policija navodi da je mladić objavom snimka, dostupne neograničenom broju korisnika društvene mreže, na neuobičajen, nametljiv i drzak način prikazivao i promovisao izrazito rizično i društveno neprihvatljivo ponašanje u saobraćaju, prenosi "Net.hr".

Zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira protiv 21-godišnjaka je pokrenut prekršajni postupak.

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Iz policije upozoravaju da snimanje i objavljivanje vožnje pri brzinama većim od 200 kilometara na sat predstavlja krajnje neodgovorno ponašanje koje se ne smije prikazivati kao zabava, hrabrost ili postignuće vrijedno divljenja.

Naglašavaju da takvi vozači ozbiljno ugrožavaju vlastitu sigurnost, ali i sigurnost ostalih učesnika u saobraćaju. Pri tako velikim brzinama mogućnost pravovremene reakcije znatno je smanjena, a posljedice i najmanje greške mogu biti kobne.

Posebno ih zabrinjava što se takvi postupci snimaju i objavljuju na društvenim mrežama, čime se opasno ponašanje može normalizovati ili prikazivati kao poželjno radi prikupljanja pregleda i reakcija javnosti.

"Put nije mjesto za dokazivanje, a ljudski životi ne smiju biti izloženi riziku radi lične promocije ili popularnosti na društvenim mrežama", poručuju iz policije.

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Pozvali su sve učesnike u saobraćaju na odgovorno ponašanje, poštovanje prometnih propisa i svijest o posljedicama svojih postupaka.

"Sigurnost u saobraćaju zajednička je odgovornost svih nas, a nijedan snimak, pregled ili lajk ne može biti važniji od ljudskog života", zaključuju iz policije.