Specijalci sa dugim cijevima na ulicama Ljubljane

U Ljubljani je rano jutros počelo premještanje zatvorenika i pritvorenika iz zatvora na Povšetovoj u novi zatvor u Dobrunju.

U akciji učestvuju policajci iz suda, policijske patrole i pripadnici posebnih i specijalnih policijskih jedinica.

Nešto prije šest sati ujutru policijske patrole kretale su se ka starom i novom zatvoru, kao i duž Poljanske i Litijske ulice. Oko 6:30 sati pripadnici posebnih policijskih jedinica zatvorili su nekoliko raskrsnica između dvije lokacije, a desetak minuta kasnije prvi konvoj sa zatvorenicima krenuo je iz Povšetove ka Dobrunju.

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U prvom konvoju navodno su se nalazili najopasniji zatvorenici i pritvorenici, odnosno oni koji predstavljaju najveći bezbjednosni rizik. Zbog toga su u pripravnosti bili i pripadnici specijalnih policijskih jedinica.

Svi zatvorenici napuštaju stari zatvor

Na konferenciji za medije, održanoj oko devet sati, generalni direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Denis Perše i direktor ljubljanskog zatvora Goran Narić potvrdili su da će tokom dana biti premješteni svi zatvorenici koji se nalaze u Povšetovoj.

Nisu željeli da otkriju tačan broj osoba koje će biti prebačene, ali je prema posljednjim dostupnim zvaničnim podacima u zatvoru prošlog ponedjeljka bilo 171 zatvorenik i pritvorenik.

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Zajedno sa osuđenicima iz otvorenog odjeljenja, koji su u Dobrunje premješteni ranije, u novom zatvoru biće oko 200 osoba. To je nešto više od polovine njegovog ukupnog kapaciteta, koji iznosi 388 mjesta.

Uprava planira da u narednom periodu u Dobrunje prebaci i zatvorenike iz drugih ustanova, čime bi se rasteretili postojeći zatvori.

Zatvorenici su se pripremali za preseljenje

Novi zatvor u Dobrunju svečano je otvoren još u maju, ali je do konačnog preseljenja zatvorenika prošlo gotovo pola godine.

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija ranije je navela da je bilo potrebno završiti organizacione pripreme, uskladiti interne akte i protokole i provjeriti funkcionisanje objekta, uključujući moguće tehničke nedostatke.

Zatvorenici i pritvorenici na Povšetovoj obavješteni su još prošle nedjelje da se preseljenje približava i da moraju da se pripreme. Međutim, tačan datum akcije držan je u tajnosti iz bezbjednosnih razloga.

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Premještanje se nastavlja tokom dana. Policajci su raspoređeni na gotovo svim raskrsnicama duž Poljanske i Litijske ulice, sve do Dobrunja, a pojedine saobraćajnice povremeno se zatvaraju dok prolaze konvoji.

Pripreme trajale od februara

Preseljenje je prvobitno bilo planirano za kraj prošle ili početak ove godine, ali se ispostavilo da je riječ o složenom logističkom zadatku koji nije mogao brzo da bude sproveden.

Slovenački zatvorski sistem već duže vrijeme suočava se sa nedostatkom zaposlenih, što dodatno komplikuje ovako zahtjevnu bezbjednosnu operaciju. Pripreme za preseljenje počele su još u februaru, a osim pravosudnih policajaca iz Ljubljane učestvuju i zaposleni iz drugih slovenačkih zatvora.

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Perše je ocijenio da novi objekat predstavlja moderan, bezbjedan i funkcionalan zatvor, koji će poboljšati uslove rada zaposlenih i omogućiti kvalitetnije programe za pripremu zatvorenika za život nakon odsluženja kazne. Prema njegovim riječima, novi način rada mogao bi da smanji i potrebu za dodatnim zapošljavanjem pravosudnih policajaca.

Šta će biti sa starim zatvorom?

Direktor ljubljanskog zatvora Goran Narić ocijenio je da preseljenje predstavlja istorijsku prekretnicu i zahvalio lokalnoj zajednici na podršci. U Povšetovoj više neće biti zatvorenika, ali će se u objektu još neko vrijeme sprovoditi pojedini zatvorski programi.

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Rukovodstvo zatvora predložilo je Ministarstvu pravde da se stari objekat proda ili zamijeni. Novac dobijen prodajom mogao bi da bude iskorišćen za obnovu zatvora u Igu.

Preseljenje u Dobrunje tako označava završetak jedne etape u radu ljubljanskog zatvorskog sistema i početak korišćenja novog objekta, čiji je kapacitet 388 osoba, prenosi "Dnevnik.si".