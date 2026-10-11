Додик: Да ли ћу бити премијер зависи од мојих људи

Аутор:АТВ редакција
Коментари:3
Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да је срећа Републике Српске што је имала монолитну власт у протеклих 20 година, те да би, да није било политике СНСД-а, била угашена, сатрвена социјалним, економским и сваким другим мјерама.
Говорећи о могућности да буде премијер Републике Српске, Додик је рекао да то зависи од његових људи, али је истакао да и не мора бити премијер, јер је по три пута био предсједник и премијер, те члан Предсједништва БиХ у једном мандату.
Република Српска
Најновији подаци ЦИК-а: Увећана предност Минића испред Блануше
"Ја то само радим зато што моја енергија, поимање, искуство и знање спречавају да Република Српска буде угашена. И да није било наше политике, била би угашена. А услови у којима се ми налазимо и политички боримо су несношљиво тешки услови, у којима имате присуство међународне заједнице, НАТО, у којима морате на нивоу БиХ да се борите”, рекао је Додик за РТС.
Он је истакао да је исти случај и са Србијом, која би постала “просјачка” да јој је била дестабилизована власт.
“У Србији наивно мисле да кад се обрачунају са Републиком Српском и Косовом, да ће оставити Београд на миру. То је таква заблуда људи који везе немају о промишљању у политици. (Александар) Вучић је то разумио и наставили смо да градимо наше односе”, рекао је Додик.
Он истиче да је огроман успјех то што је у дестабилизацији Србије, која траје двије године, одржан економски раст и снага Србије.
"Катастрофа би била за Србију да Вучић не настави да води ову екипу са мјерама које предлаже, а то је да реформише много ствари за које има намјеру, о чему говори ових дана. Ја га потпуно подржавам", рекао је он.
Додик је указао да би Српска академија наука и уметности, али и Академија наука и умјетности Републике Српске морала да јасније дефинише шта је данас за српски национални интерес најважније.
Свијет
Зеленски поставио један услов пред Путина
"Кажите ви шта је данас за српски национални интерес најважније. Јесте ви научници, ја то поштујем, али морате прије свега да будете патриоте. Ако нисте патриоте, шта ћете ви у овој земљи?", упитао је Додик.
Говорећи о пропалом покушају студентске листе да уђе у Републику Српску, Додик је рекао да оцјене које износе о геноциду нису тачне и не зна шта је био циљ.
"Шта студенти Републике Српске имају са том причом? Прво, није био геноцид. Ми смо се борили за слободу. Поштујте Републику Српску. Не можете непоштивањем Републике Српске, говорећи такве ствари, придобити наше поштовање", рекао је Додик.
Додик је рекао да опозиција у Републици Српској на општим изборима није имала снагу да направи било шта.
"Снага опозиције је била минимална и није могла ништа да искаже и није била агресивна. На крају крајева, странци су испунили све њихове жеље. (Кристијан) Шмит је увео неке електронске уређаје, а наш народ није још спреман да прихвати гласање на тај начин. Ми смо били приморани да изађемо на те изборе и побиједили више него раније", рекао је Додик.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч1
Република Српска
3 ч1
Република Српска
3 ч6
Република Српска
4 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму