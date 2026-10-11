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Dodik: Sačuvali smo suštinu, snagu i institucije Republike Srpske

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11.10.2026 13:42

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предсједник СНСД Милорад Додик
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je za vrijeme dok je na vlasti sačuvana suština Republike Srpske, njena snaga i institucije i da je potpuno uvjeren da BiH može opstati samo ako ima izvorni Dejton.

"Ovo što su oni pokrali, oteli, postavili, i sada kao `to je gotovo` - nije gotovo ništa. Apsolutno. Jedino što je za nas gotovo su odredbe Ustava", rekao je Dodik.

On je ukazao da u ustavnoj vlasti BiH nema Suda i Tužilaštva BiH, nema vojske BiH, nema indirektnih poreza BiH, nema obavještajne službe.

"Nema mnogo čega drugog što su oni pod pričom `evropskih integracija` nama oteli. Pričom: eto, morate da idete ka Evropi, mi izolovani, sankcionisani. Ne samo moja generacija, nego i drugi. Uvijek smo se trudili, i kad smo nešto morali da progutamo, to je moralo da bude najminimalnije što smo mi mogli da podnesemo", naveo je Dodik za RTS.

On je istakao da je sačuvana suština Republike Srpske, njena snaga i institucije.

"Sačuvali smo njena prava, koja su dominantna i koja odlučuju i na nivou BiH. I samo je potrebna kompaktna politička vlast da Republika Srpska bukvalno još više vaskrsne i ojača", poručio je Dodik.

Dodik je rekao da je napravio maestralan, monumentalan uspjeh, što je Republika Srpska preživjela sve ovo vrijeme.

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Milorad Dodik

BiH

Republika Srpska

Dejtonski sporazum

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