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Auto teško pali ujutru? Ova greška može dovesti do skupog kvara

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11.10.2026 13:03

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Поправка аутомобила
Foto: Pexels/Photo by Sergey Meshkov

Prva hladna jesenja jutra često donose probleme vozačima čiji automobili teško pale. Motor se sporo okreće ili uopšte ne uspijeva da startuje, a uporno pokušavanje paljenja može dodatno opteretiti akumulator i anlaser.

Jedan od najčešćih uzroka problema je oslabljen akumulator. Visoke ljetne temperature ubrzavaju njegovo starenje, dok niže temperature u jesen otežavaju pokretanje motora. Hladnoća smanjuje raspoloživu snagu akumulatora upravo u trenutku kada je motoru potrebna veća energija za startovanje.

Prema podacima njemačkog automobilskog kluba ADAC, problemi sa akumulatorom čest su razlog intervencija na putu. Dodatni problem mogu predstavljati kratke gradske vožnje, tokom kojih alternator ponekad nema dovoljno vremena da nadoknadi potrošenu energiju.

Na otežano paljenje utiče i motorno ulje. Na niskim temperaturama ono postaje gušće, pa motor pruža veći otpor pri pokretanju. Zbog toga je važno koristiti ulje odgovarajuće viskoznosti i mijenjati ga u skladu s preporukama proizvođača vozila.

Zašto ne treba dugo držati ključ?

Jedna od grešaka koju vozači prave jeste da dugo i neprekidno pokušavaju da pokrenu motor. Anlaser, odnosno elektropokretač, predviđen je za kratkotrajno opterećenje. Predugo verglanje može dovesti do njegovog pregrijavanja i oštećenja.

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Ako motor ne pali nakon nekoliko kratkih pokušaja, bolje je napraviti pauzu i utvrditi uzrok problema nego nastavljati s paljenjem na silu. Ako se problem ponavlja, potrebno je provjeriti akumulator, anlaser i sistem za pokretanje motora.

Šta uraditi prije paljenja automobila?

Prije pokušaja pokretanja motora isključite nepotrebne električne potrošače, poput radija, ventilacije i grijanja stakala. Tako će veći dio raspoložive energije akumulatora ostati na raspolaganju za pokretanje motora.

Kod automobila s ručnim mjenjačem pritisnite kvačilo do kraja, jer se time može smanjiti opterećenje prilikom startovanja.

Ako motor i dalje teško pali, nemojte odmah zaključiti da je problem samo u akumulatoru. Uzrok mogu biti i anlaser, sistem za dovod goriva, svjećice kod benzinskih motora ili grijači kod dizel-motora.

Ako primijetite da se motor ujutru okreće znatno sporije nego tokom ljeta, preporučljivo je provjeriti akumulator i sistem za pokretanje prije dolaska hladnijeg vremena. Pravovremena dijagnostika može spriječiti dodatne kvarove i nepotrebne troškove, prenosi Telegraf.

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