Logo

Zašto vožnja u električnom automobilu izaziva izraženiju mučninu?

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
09.10.2026 16:53

Komentari:

0
Зашто вожња у електричном аутомобилу изазива израженију мучнину?
Foto: Pixabay

Električni automobili kod pojedinih putnika mogu izazvati izraženiju mučninu nego benzinski i dizel modeli. Stručnjaci kao moguće uzroke navode regenerativno kočenje i manjak zvuka i vibracija koji inače prate ubrzavanje.

Mučnina tokom vožnje nastaje kada mozak dobija neusaglašene informacije od očiju, unutrašnjeg uha i drugih sistema koji registruju kretanje. Kod električnih automobila taj problem kod nekih ljudi može biti izraženiji jer su ova vozila veoma tiha i drugačije usporavaju.

Паљење свијећа

Društvo

Sveštenik objasnio šta uraditi kod kuće ako ne možete na groblje za Miholjske zadušnice

Problem u kočenju

Jedan od mogućih uzroka je regenerativno kočenje. Kada vozač pusti papučicu gasa, elektromotor počinje da radi kao generator i stvara otpor koji usporava vozilo, istovremeno vraćajući dio energije u bateriju.

Ako se papučica naglo otpusti, usporavanje može biti prilično izraženo, što kod putnika može izazvati osjećaj nelagodnosti i mučninu.

Stručnjaci navode i da su ljudi navikli da zvuk motora i vibracije povezuju sa ubrzavanjem i usporavanjem. Kod električnih automobila tih signala gotovo da nema, pa mozak ponekad teže predviđa promjene kretanja, piše Revija HAK.

Ipak, važno je naglasiti da dokazi još nisu dovoljno čvrsti. Istraživanja o povezanosti električnih automobila i mučnine tokom vožnje za sada su ograničena, pa stručnjaci upozoravaju da ne treba donositi konačne zaključke.

Kako smanjiti mučninu tokom vožnje?

Putnicima se savjetuje da gledaju kroz prednje staklo umjesto u telefon ili knjigu. Ako je moguće, bolje je sjediti na suvozačevom mjestu, dok je na zadnjoj klupi najbolje izabrati sredinu kako bi pogled bio usmjeren ka naprijed.

Пиштољ

Srbija

Nije pristao na razvod? Muškarac ubio ženu i prijatelja, ima još ranjenih

Pomaže i da glava bude oslonjena na naslon za glavu, da se sjedište blago obori unazad i da se kontroliše disanje. Otvaranje prozora i svjež vazduh takođe mogu ublažiti simptome.

Prije dužeg putovanja preporučuju se dovoljno sna, hidratacija i lagan obrok. Lijekovi protiv mučnine mogu pomoći, ali treba znati da neki izazivaju pospanost.

Dobra vijest je da se tijelo vremenom može prilagoditi. Češća vožnja električnim automobilom kod nekih putnika može smanjiti osjetljivost na mučninu.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

vožnja

električni automobil

mučnina tokom vožnje

Komentari (0)

Pročitajte više

доктор љекар медицина

Zdravlje

Bolest preko noći odnosi vid: Šta je oboljenje žute mrlje?

2 h

0
Словенија предлаже референдум о забрани бурки на јавним мјестима

Region

Slovenija predlaže referendum o zabrani burki na javnim mjestima

2 h

0
Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.

Svijet

Stravičan sudar autobusa i kamiona, najmanje 28 mrtvih

2 h

0
Нетфликс

Svijet

Netfliks planira otpuštanje pet odsto radnika

2 h

0

Više iz rubrike

медвјед звијер дивља животиња

Auto-moto

Vozačima u bh. gradu stiglo upozorenje na medvjeda

1 d

0
Аутомеханичар поправља ауто.

Auto-moto

Ovi automobili gotovo da nemaju razloga da idu u servis

3 d

0
Шкрипе вам кочнице? Ови симптоми значе да морате у сервис

Auto-moto

Škripe vam kočnice? Ovi simptomi znače da morate u servis

5 d

0
Како ријешити проблем замагљених стакала у аутомобилу?

Auto-moto

Kako riješiti problem zamagljenih stakala u automobilu?

1 sedm

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

58

Centralne vijesti, 09.10.2026.

18

52

Saobraćaj potpuno obustavljen: Oglasila se policija o teškoj nesreći kod Banjaluke

18

41

Žena pješak zadobila teške povrede: Udario je automobil na ulici

18

37

Vozila smrskana: Obustavljen saobraćaj zbog teške nesreće kod Banjaluke

18

35

Ovaj komad odjeće je najveći modni trend jeseni

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima