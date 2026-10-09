Zašto vožnja u električnom automobilu izaziva izraženiju mučninu?

Električni automobili kod pojedinih putnika mogu izazvati izraženiju mučninu nego benzinski i dizel modeli. Stručnjaci kao moguće uzroke navode regenerativno kočenje i manjak zvuka i vibracija koji inače prate ubrzavanje.

Mučnina tokom vožnje nastaje kada mozak dobija neusaglašene informacije od očiju, unutrašnjeg uha i drugih sistema koji registruju kretanje. Kod električnih automobila taj problem kod nekih ljudi može biti izraženiji jer su ova vozila veoma tiha i drugačije usporavaju.

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Problem u kočenju

Jedan od mogućih uzroka je regenerativno kočenje. Kada vozač pusti papučicu gasa, elektromotor počinje da radi kao generator i stvara otpor koji usporava vozilo, istovremeno vraćajući dio energije u bateriju.

Ako se papučica naglo otpusti, usporavanje može biti prilično izraženo, što kod putnika može izazvati osjećaj nelagodnosti i mučninu.

Stručnjaci navode i da su ljudi navikli da zvuk motora i vibracije povezuju sa ubrzavanjem i usporavanjem. Kod električnih automobila tih signala gotovo da nema, pa mozak ponekad teže predviđa promjene kretanja, piše Revija HAK.

Ipak, važno je naglasiti da dokazi još nisu dovoljno čvrsti. Istraživanja o povezanosti električnih automobila i mučnine tokom vožnje za sada su ograničena, pa stručnjaci upozoravaju da ne treba donositi konačne zaključke.

Kako smanjiti mučninu tokom vožnje?

Putnicima se savjetuje da gledaju kroz prednje staklo umjesto u telefon ili knjigu. Ako je moguće, bolje je sjediti na suvozačevom mjestu, dok je na zadnjoj klupi najbolje izabrati sredinu kako bi pogled bio usmjeren ka naprijed.

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Pomaže i da glava bude oslonjena na naslon za glavu, da se sjedište blago obori unazad i da se kontroliše disanje. Otvaranje prozora i svjež vazduh takođe mogu ublažiti simptome.

Prije dužeg putovanja preporučuju se dovoljno sna, hidratacija i lagan obrok. Lijekovi protiv mučnine mogu pomoći, ali treba znati da neki izazivaju pospanost.

Dobra vijest je da se tijelo vremenom može prilagoditi. Češća vožnja električnim automobilom kod nekih putnika može smanjiti osjetljivost na mučninu.

(Kurir)