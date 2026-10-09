Bolest preko noći odnosi vid: Šta je oboljenje žute mrlje?

Napadaju centralni vid, koji koristimo kada čitamo, prepoznajemo lica i obavljamo svakodnevne poslove.

Pacijentu se ravne linije čine kao da su krive, a slova su čudno izobličena. Nekada se u vidnom polju može javiti tamna ili mutna mrlja. U slučaju da neko ima neki od ovih simptoma, bilo bi poželjno da se što prije javi na pregled kod očnog ljekara, oftalmologa. U suprotnom prijeti progresivni gubitak centralnog vida.

Postoje terapije koje sprječavaju napredovanje bolesti

Kod dijabetičkog makularnog edema inovativna terapija može da se dobije o trošku RFZO-a, ali samo za ograničenu grupu pacijenata koji ispunjavaju posebne kriterijume.

Postoje terapije koje uspješno sprječavaju napredovanje bolesti, međutim, nažalost, terapija nije dostupna svima. Vlažni oblik senilne degeneracije makule uspješno se liječi primjenom anti-VEGF injekcija direktno u oko, koje zaustavljaju rast patoloških krvnih sudova. Nažalost, ovi lijekovi još nisu dostupni o trošku države u Srbiji, ali pacijenti mogu da se liječe preko člana 9.

"Kroz član 9 ljekar specijalista može da odluči da je pacijentu neophodan lijek koji se ne nalazi na pozitivnoj listi RFZO-a i da pacijent dobije lijek o trošku države. Nažalost, to nisu svi pacijenti i naš cilj je da svi pacijenti dobiju lijekove. Nedostaju inovativne terapije za senilnu degeneraciju makule i dijabetički makularni edem. Jedan lijek za dijabetički makularni edem jeste na listi, ali samo za određenu dijagnozu", rekla je predsjednica Udruženja „Žuta mrlja” Aleksandra Hadži Manić.

Kako je Aleksandra sačuvala vid?

Makularna degeneracija je degeneracija žute mrlje i glavni uzrok gubitka centralnog vida kod osoba starijih od 50 godina.

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Aleksandra se inače od 2016. godine bori sa senilnom degeneracijom makule, i to od svoje 30. godine života, što nije uobičajeno.

"Ja sam preko noći gotovo ostala bez vida na desnom oku. Brzo sam našla oftalmologa i dobila lijek. Lijek je intraokularna injekcija, dakle, injekcija koja se daje u oko. Kada sam dobila lijek, vid mi se odmah povratio. Dakle, meni vid nije bio trajno oštećen. Kao što sam rekla, dešava se to krvarenje koje, u principu, stvori određenu mrlju u vidnom polju. Moram napomenuti da je konačni ishod ove bolesti potpuni gubitak centralnog vida ukoliko se ne liječi na vrijeme. Lijekovi trenutno nisu na listi. S tim što postoji jedan pozitivan pomak, a to je član broj 9, preko koga ljekar specijalista može da sugeriše da je tom pacijentu neophodan lijek i, uz određenu medicinsku dokumentaciju, pacijent dobija lijek o trošku Fonda", pojasnila je Aleksandra.

Dr Bojan Trkulja, direktor Udruženja proizvođača inovativnih lijekova (INOViA) podvukao je da je problem neriješeno pitanje sistemskog finansiranja ulaska lijekova na listu.

"Republički fond ne može da stavi neki lijek na listu ako nema odobrena sredstva za to. Da bi mogao da ima odobrena sredstva, neophodno je da u budžetu Republičkog fonda postoji stavka koja bi se odnosila na ulazak određenog broja lijekova svake kalendarske godine. To je izuzetno bitno, jer se između 40 i 50 inovativnih lijekova registruje svake godine i jasno je da zemlja naše veličine i ekonomske moći ne može da stavi svih tih 40 lijekova na listu, ali bismo mogli da imamo dovoljno budžeta da se na listi nađu najvažniji lijekovi među njima. Smatramo da bi bilo kakvo rješenje koje bi omogućilo sistemsko finansiranje ulaska lijekova na listu bilo ono što je neophodno", rekao je Trkulja, prenosi Kurir.