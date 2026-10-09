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Zastrašujući fenomen snimljen: Dvostruka neman se sručila, više povrijeđenih

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09.10.2026 17:34

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Пијавица у Италији
Foto: Screenshot / X

Više osoba je danas povrijeđeno kada je dvostruka pijavica u oblasti Trapanija pogodila Italiju, nanoseći veliku štetu objektima.

Pijavica je pogodila područje oko luke u Marsali i prešla preko dijelova regije Trapani na Siciliji, javila je agencija "Ansa".

U Marsali je pogođena škola, a nekoliko ljudi je povrijeđeno, dok je u gradu Petrozinu pijavica zahvatila automobil i bacila ga u jarugu, a tom prilikom dvije osobe su povrijeđene i prebačene u bolnicu.

Direktor škole u Marsali, Leonardo Gulota, izjavio je da je zgrada uništena u naletu pijavice.

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"Pijavica je direktno pogodila izdvojeno odjeljenje u Terenoveu i potpuno ga uništila. Na sreću, nije bilo povrijeđenih među osobljem, a prije svega ni među djecom, zadobijene su samo lakše ogrebotine", kazao je on.

U trenutku kada je pijavica prošla, u školi se nalazilo 273 djece. Vrtlozi su se formirali na moru i kretali ka kopnu, navela je agencija.

Danas je na snazi narandžasto upozorenje na vremenske nepogode za regione Lacio i Kampaniju zbog mogućih bujičnih kiša. Putevi u oblasti Kremone su poplavljeni nakon snažne grmljavinske oluje.

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pijavica

nevrijeme

Italija

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