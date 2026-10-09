Zastrašujući fenomen snimljen: Dvostruka neman se sručila, više povrijeđenih

Autor:ATV redakcija
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Više osoba je danas povrijeđeno kada je dvostruka pijavica u oblasti Trapanija pogodila Italiju, nanoseći veliku štetu objektima.
Pijavica je pogodila područje oko luke u Marsali i prešla preko dijelova regije Trapani na Siciliji, javila je agencija "Ansa".
U Marsali je pogođena škola, a nekoliko ljudi je povrijeđeno, dok je u gradu Petrozinu pijavica zahvatila automobil i bacila ga u jarugu, a tom prilikom dvije osobe su povrijeđene i prebačene u bolnicu.
Direktor škole u Marsali, Leonardo Gulota, izjavio je da je zgrada uništena u naletu pijavice.
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"Pijavica je direktno pogodila izdvojeno odjeljenje u Terenoveu i potpuno ga uništila. Na sreću, nije bilo povrijeđenih među osobljem, a prije svega ni među djecom, zadobijene su samo lakše ogrebotine", kazao je on.
U trenutku kada je pijavica prošla, u školi se nalazilo 273 djece. Vrtlozi su se formirali na moru i kretali ka kopnu, navela je agencija.
Danas je na snazi narandžasto upozorenje na vremenske nepogode za regione Lacio i Kampaniju zbog mogućih bujičnih kiša. Putevi u oblasti Kremone su poplavljeni nakon snažne grmljavinske oluje.
Natuurgeweld of manipulatie? Marsali Sicilia ongelovelijk!— 🌹Elisabeth🌹🇳🇱🚜❣️🇮🇹🚜 (@WhoElse53) October 9, 2026
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