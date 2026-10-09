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Amerika uvela sankcije Sudu u Hagu

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09.10.2026 16:52

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Америчка застава вијори се на сјеверном травњаку Бијеле куће у понедјељак, 21. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa uvela je sankcije Međunarodnom krivičnom sudu (MKS).

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da Tramp nikada neće dozvoliti da MKS progoni Amerikance i da zato Amerika danas uvodi sankcije ovom sudu.

"Zabranićemo transakcije sa ovim otpadničkim sudom, prekinuti naše resurse i onemogućiti im kapacitete da djeluju", navodi se u saopštenju Rubija.

Zamjenik tužioca MKS-a Nažat Šamim Kan osudila je sankcije i navela da to neće obustaviti rad tribunala.

Sankcije Amerike uslijedile su samo nekoliko časova nakon što je jedan od bivših sudija Navanetem Pilaj dobila Nobelovu nagradu.

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sankcije

Hag

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