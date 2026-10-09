Amerika uvela sankcije Sudu u Hagu

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da Tramp nikada neće dozvoliti da MKS progoni Amerikance i da zato Amerika danas uvodi sankcije ovom sudu.

"Zabranićemo transakcije sa ovim otpadničkim sudom, prekinuti naše resurse i onemogućiti im kapacitete da djeluju", navodi se u saopštenju Rubija.

Zamjenik tužioca MKS-a Nažat Šamim Kan osudila je sankcije i navela da to neće obustaviti rad tribunala.

Sankcije Amerike uslijedile su samo nekoliko časova nakon što je jedan od bivših sudija Navanetem Pilaj dobila Nobelovu nagradu.