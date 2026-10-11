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Minić: Dvije decenije sa ekipom dijelim lovačke i životne priče

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11.10.2026 12:51

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић са ловачком екипом из групе Црквина, са којом лови више од 20 година.
Foto: Savo Minić/X

Konačno nedjelja sa mojom ekipom iz grupe Crkvina, sa kojom lovim više od 20 godina, napisao je kandidat za predsjednika Republike Srpske, Savo Minić, na Iksu.

"Dvije decenije dijelimo i lovačke i životne priče, a tu je i moj vjerni Tempo, uvijek spreman za akciju", napisao je Minić.

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Savo Minić

Lovci

lovac

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