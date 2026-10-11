Minić: Dvije decenije sa ekipom dijelim lovačke i životne priče

Autor:ATV redakcija
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Konačno nedjelja sa mojom ekipom iz grupe Crkvina, sa kojom lovim više od 20 godina, napisao je kandidat za predsjednika Republike Srpske, Savo Minić, na Iksu.
"Dvije decenije dijelimo i lovačke i životne priče, a tu je i moj vjerni Tempo, uvijek spreman za akciju", napisao je Minić.
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