Papa Lav mora na operaciju

Papa Lav rekao je da su ljekari otkrili malu izraslinu na njegovim plućima tokom nedavnog zdravstvenog pregleda i da će ove sedmice biti podvrgnut operaciji kako bi je uklonili.

Papa (71) rekao je hodočasnicima na Trgu Svetog Petra tokom svoje molitve ned‌jeljom da je izraslina "dobro kontrolisana" i otkrivena u ranoj fazi.

"Nedavno su, tokom pregleda, ljekari pronašli čvorić na mojim plućima. Otkriven je u veoma ranoj fazi", rekao je papa Lav.

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On je istakao da ljekari smatraju da je preporučljivo intervenisati.

"Prateći njihov savjet, odlučio sam da se podvrgnem operaciji kako bih ga uklonio. Operacija je već zakazana za narednih nekoliko dana", rekao je poglavar Rimokatoličke crkve.

Pres-služba Vatikana saopštila je da se očekuje da će papin oporavak od operacije trajati oko sedam dana.