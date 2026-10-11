Tramp razmatra preimenovanje Atlantskog okeana u "Trampov okean"

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da razmišlja o preimenovanju Atlantskog ili Tihog okeana u "Trampov" ili "Okean Amerike" prije nego što napusti dužnost.

Tokom govora biračima u državi Tenesi, predsjednik je podsjetio na svoju inicijativu o preimenovanju jezera Ontario u Jezero Amerika.

"Razmišljao sam ili o Atlantiku ili o Pacifiku. Mi ga zovemo 'Trampov okean' ili 'Okean Amerike'. Trebalo bi da to uradimo prije nego što odem", rekao je Tramp.

Ranije danas Tramp je rekao da njegova administracija razmatra preimenovanje Ormuskog moreuza po američkom lideru.

U septembru je Tramp potpisao naredbu kojom se jezero Ontario preimenuje u Jezero Amerika.

Jezero je dio sistema Velikih jezera i nalazi se na granici između SAD i Kanade.

Njegove obale dijele američka država Njujork i kanadska pokrajina Ontario.

Kanadski premijer Mark Karni rekao je da će njegova zemlja nastaviti da koristi staro ime, prenosi Srna.