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Peskov: Zelenski u stanju histerije, nesposoban da reaguje

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11.10.2026 13:41

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.
Foto: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP/Tanjug

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski je trenutno u stanju histerije i nesposoban da preduzme smislenu akciju, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinaru "Vesti" Pavelu Zarubinu.

Peskov je dodao da je Zelenski nesposoban da reaguje.

"Zelenski je, naravno, u stanju histerije. Da je sposoban za to, pokazao bi spremnost da se uključi u mirovne pregovore", istakao je Peskov, prenosi Srna.

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Dmitrij Peskov

Volodimir Zelenski

Rusija

Ukrajina

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