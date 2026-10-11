Peskov: Zelenski u stanju histerije, nesposoban da reaguje

Autor:ATV redakcija
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Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski je trenutno u stanju histerije i nesposoban da preduzme smislenu akciju, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinaru "Vesti" Pavelu Zarubinu.
Peskov je dodao da je Zelenski nesposoban da reaguje.
"Zelenski je, naravno, u stanju histerije. Da je sposoban za to, pokazao bi spremnost da se uključi u mirovne pregovore", istakao je Peskov, prenosi Srna.
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