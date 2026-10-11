Peskov: Zelenski u stanju histerije, nesposoban da reaguje

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Foto: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP/Tanjug

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski je trenutno u stanju histerije i nesposoban da preduzme smislenu akciju, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinaru "Vesti" Pavelu Zarubinu.

Peskov je dodao da je Zelenski nesposoban da reaguje. "Zelenski je, naravno, u stanju histerije. Da je sposoban za to, pokazao bi spremnost da se uključi u mirovne pregovore", istakao je Peskov, prenosi Srna. Društvo Odbor za KiM: Prijateljska poseta srpskim sredinama i svetinjama na Kosovu

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