Uhvaćen serijski beogradski pljačkaš!

Beogradska policija uhapsila je u subotu E. O. (20) zbog sumnje da je tokom prethodnih nedjelja počinio više teških krađa na teritoriji prestonice, tako što je provaljivao u ugostiteljske i druge poslovne objekte, iz kojih je odnosio novac, mobilne telefone i druge vrijedne predmete, saznaje Telegraf.

Osumnjičeni je, kako se sumnja, od septembra ove godine, koristeći pogodan alat i fizičku snagu, nasilno ulazio u različite objekte, među kojima su bile poslastičarnice, auto-perionice, restorani brze hrane, kafići i kafeterije, odakle je, kako se sumnja, odnosio sve što je smatrao vrijednim.

Prema informacijama do kojih je došao portal Telegraf, meta su najčešće su bili novac i mobilni telefoni, ali se sumnja da je iz objekata odnosio i druge vrijednosti, pričinivši na taj način materijalnu štetu vlasnicima i zaposlenima.

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Policija je tokom postupanja pronašla dio predmeta za koje se sumnja da potiču iz izvršenih krivičnih djela, a koji će biti vraćeni oštećenima.

Osumnjičenom E. O. određeno je zadržavanje do 48 sati, a protiv njega je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično dijelo teška krađa.

Istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.