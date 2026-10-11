Zašto je dobro kupovati stan pred zimu: Šta obavezno provjeriti prije kapare

Kupovina stana pred zimu omogućava da se nedostaci provjere upravo kada su grijanje, prozori i spoljni zidovi izloženi hladnoći.

Mlaki radijatori, promaja, kondenzacija i vlažne fleke ne moraju uvijek da znače skup kvar, ali prije davanja kapare treba utvrditi da li je problem u stanu, zajedničkim instalacijama ili cijeloj zgradi.

Prijatna temperatura tokom jednog razgledanja nije dokaz da se stan lako zagrijava. Prodavac može neposredno prije dolaska kupca da pojača grijanje, uključi klima-uređaj ili koristi grijalicu. Zato je važno pogledati račune, provjeriti sve prostorije i razgovarati sa upravnikom ili komšijama, prenosi portal Nekretnine.rs.

Kupovina stana pred zimu počinje provjerom grijanja i računa

U stanu sa centralnim grijanjem dodirnite sve radijatore i provjerite da li se ravnomjerno zagrijavaju. Hladan donji ili gornji dio može ukazivati na vazduh u instalaciji, slab protok, zatvoren ventil ili naslage, ali uzrok može biti i u zajedničkom sistemu zgrade.

Pregledajte spojeve, ventile i cijevi. Tragovi korozije, tamne mrlje, vlažan pod ili peškir postavljen ispod ventila mogu otkriti curenje koje je privremeno prikriveno. Pitajte da li su vertikale mijenjane i da li stanari na istom spratu imaju sličan problem.

Kod etažnog grijanja provjerite st

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rost kotla, pritisak na uređaju i datum posljednjeg servisa. Ako se koristi gas, tražite podatke o održavanju kotla i dimnjaka. Kod grijanja na struju utvrdite da li postoje akumulacione peći, klima-uređaji ili električni kotao i zatražite račune iz prethodne zime.

Račun za jedan mjesec nije dovoljan. Potrošnja zavisi od vremena, navika ukućana i broja osoba u stanu, pa treba pogledati nekoliko zimskih računa i provjeriti šta je njima obuhvaćeno.

Prozor može lijepo da izgleda, a da propušta hladan vazduh

Tokom razgledanja stana pred zimu promaja se najlakše primjećuje uz zatvoren prozor. Pređite rukom duž spoja krila i rama, naročito pri dnu i oko šarki. Običan list papira zatvoren između krila i rama ne bi trebalo lako da se izvuče na mjestima na kojima prozor pravilno naleže.

Otvorite i zatvorite svako krilo. Provjerite da li ručica zapinje, krilo pada, šarke škripe ili gume d‌jeluju tvrdo i ispucalo. Pregledajte i kutije roletni, jer kroz loše zatvorene kutije može ulaziti više hladnog vazduha nego kroz sam prozor.

Voda na unutrašnjoj strani stakla može nastati zbog visoke vlažnosti i nedovoljnog provjetravanja, ali i zbog hladne površine prozora. Zamagljenje ili vlaga između dva stakla češće ukazuju na gubitak zaptivenosti izolacionog stakla. Nijedan od tih znakova ne treba automatski pripisati samo lošoj stolariji bez provjere načina grijanja i provjetravanja.

Hladni uglovi i novi sloj boje traže dodatnu provjeru

Pregledajte spojeve plafona i spoljnih zidova, uglove oko prozora i prostor iza velikih ormara. Posebnu pažnju zahtijevaju stanovi u prizemlju, na posljednjem spratu i uz neogrijano stepenište, podrum, garažu ili tavan.

Tamne tačke, naduvena boja, odvajanje maltera i miris vlage mogu ukazivati na kondenzaciju, prodor vode ili toplotni most. Svježe okrečen samo jedan ugao nije dokaz da je problem prikriven, ali jeste razlog da pitate kada je krečeno i zašto ostatak prostorije nije obnovljen.

Termalna kamera može pokazati hladnije dijelove zida, ali snimak nije konačna dijagnoza. Na rezultat utiču spoljna temperatura, zagrijanost stana, vlaga i vrijeme koje je proteklo od uključivanja grijanja.

Fasada je zajednički dio zgrade

Prema Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada, fasada, izolacija i završna obrada spoljnog zida pripadaju zajedničkim dijelovima zgrade. Kupac zato ne treba da razgovara samo sa prodavcem.

Od upravnika treba provjeriti da li su prijavljivani prodori vode, da li je planirana sanacija fasade ili krova, koliko novca postoji u fondu za investiciono održavanje i da li su već izglasane dodatne uplate stanara. Budući vlasnik može neposredno poslije kupovine preuzeti obavezu učestvovanja u trošku radova o kojima je stambena zajednica ranije odlučivala.

Sitne pukotine završnog maltera i ozbiljna oštećenja konstrukcije nisu isto. Široke, dijagonalne ili ponavljajuće pukotine treba da pregleda građevinski stručnjak prije kupovine.

Stan treba obići hladnog dana i bez žurbe

Najkorisnija kupovina stana pred zimu podrazumijeva najmanje dva obilaska. Dnevni termin omogućava pregled fasade, krova, oluka i količine prirodnog svjetla, dok večernji pokazuje kako grijanje radi kada temperatura padne.

Tokom drugog obilaska provjerite da li su sve prostorije i dalje pod‌jednako tople i da li se na staklima ili zidovima pojavila kondenzacija. Razgovor sa komšijom može otkriti probleme sa vertikalama, krovom ili fasadom koje vlasnik pojedinačnog stana ne može sam da riješi.

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Ako zgrada posjeduje energetski pasoš, provjerite energetski razred i preporučene mjere za poboljšanje svojstava. Taj dokument ne zamjenjuje pregled konkretnog stana, ali pruža podatke o energetskim karakteristikama objekta. Pravila o njegovoj sadržini objavljuje Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Prije kapare razdvojite mali kvar od problema cijele zgrade

Dotrajala zaptivna guma ili ventil na radijatoru nisu isto što i fasada bez izolacije, prodor vode sa krova ili problem zajedničke instalacije. Prvi nedostaci mogu se relativno jednostavno popraviti, dok drugi zavise od odluke i finansijskih mogućnosti stambene zajednice.

Zato kupovina stana pred zimu ne treba da se završi usmenim obećanjem da će „sve biti sređeno“. Uočene nedostatke treba fotografisati, provjeriti trošak i, kada utiču na odluku o kupovini, jasno ih navesti u pregovorima, predugovoru ili uslovima pod kojima se daje kapara.