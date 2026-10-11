CIK naredio ponovno brojanje glasova

Centralna izborna komisija BiH naredila je ručno brojanje glasačkih listića na četiri biračka mjesta za pojedine nivoe vlasti, te otvaranje vreća sa izbornim materijalom na više biračkih mjesta radi provjere sadržaja i pronalaska SIT obrazaca.

Ručno brojanje naloženo je za biračko mjesto 025A001 za nivo Skupštine kantona u FBiH, dok će na biračkom mjestu 047A028 listići biti brojani za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Predstavnički dom Parlamenta FBiH i skupštinu kantona u FBiH.

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Na biračkom mjestu 106A005 ručno brojanje biće obavljeno za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, a na biračkom mjestu 153A029 za isti nivo vlasti.

Naredbom je naloženo otvaranje vreća sa biračkim materijalom sa više biračkih mjesta radi provjere njihovog sadržaja, pronalaska SIT obrazaca i unosa rezultata sa tih obrazaca.

Na biračkom mjestu 025A013 provjera će biti obavljena za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Predstavnički dom Parlamenta FBiH i skupštinu kantona u FBiH, dok će na biračkom mjestu 025A034 biti provjeren materijal za Predstavnički dom Parlamenta FBiH.

Isti postupak naložen je za biračko mjesto 025A045A za tri navedena nivoa vlasti, kao i za biračka mjesta 034B015 i 034B091 za nivo predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske.

Na biračkom mjestu 034B034 provjera se odnosi na nivo Predsjedništva BiH, dok će na biračkom mjestu 047A004 biti provjeren materijal za skupštinu kantona u FBiH.

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Za biračko mjesto 047A033 naložena je provjera za više nivoa vlasti, i to Predsjedništvo BiH, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Predstavnički dom Parlamenta FBiH i skupštinu kantona u FBiH.

Otvaranje vreća naloženo je i za biračko mjesto 135A001 za Predstavnički dom Parlamenta FBiH, te za biračka mjesta 118A023 i 118A022 za nivoe vlasti u FBiH.

Na mjestu 118A023 provjera obuhvata Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Predstavnički dom Parlamenta FBiH i skupštinu kantona, dok se na mjestu 118A022 odnosi na skupštinu kantona.

Provjera je naložena i za biračko mjesto 156A006 za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Predstavnički dom Parlamenta FBiH i skupštinu kantona, kao i za biračko mjesto 200C091 za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

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Ukoliko SIT obrasci ne budu pronađeni i rezultati sa njih ne budu mogli biti uneseni, Glavni centar za brojanje dužan je da ručno prebroji glasačke listiće za navedena biračka mjesta i nivoe vlasti.

CIK BiH naložio je i uvid u cjelokupni izborni materijal sa biračkog mjesta 200C019 radi utvrđivanja sadržaja glasačkih listića dostavljenih sa tog mjesta.

Ponovno brojanje biće obavljeno danas od 15.30 časova u objektu "Zetra" u Sarajevu.

Brojanju mogu prisustvovati kandidati i politički subjekti koji se nalaze na glasačkim listićima za koje se vrši brojanje i utvrđivanje izbornih rezultata, kao i akreditovani posmatrači za Glavni centar za brojanje.