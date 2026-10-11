Kuvar iz 1967. otkriva razliku između srpske i turske kafe: Drugačije se sprema

Mnogima omiljeni napitak, bez kojeg ne mogu da započnu dan, uglavnom svi pripremaju na sličan način, a nazivaju ga turskom ili domaćom kafom.

Međutim, u „Savremenom kuvaru“ iz 1967. godine, objavljenom u izdanju „Prosvete“ na više od 1.000 strana, navedena je razlika između srpske i turske kafe.

U ovom kuvaru, u poglavlju „Kafa“, pominje se i predanje da zasluga za otkriće kafe pripada jednom „čobančetu koje je primetilo da mu koze pokazuju izuzetnu živahnost kad god bi se nabrstile biljke poznate pod imenom kahoua“.

U Evropi je kafa počela da se pije sredinom 17. vijeka. Da su mlinovi za kafu, koje je nekada imala gotovo svaka kuća, imali posebno mjesto u svakodnevnom životu, potvrđuje i stari kuvar, koji naglašava važnost mljevenja kafe neposredno prije kuvanja.

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"Da bi kuvana kafa bila ukusna potrebno je prvo da zrna kafe budu lepo ispržena ali ne prepržena. Drugo, da se kafa dobro samelje neposredno pre kuvanja. I treće, da voda dobro provri a zatim kad se kafa skuva, da napravi još jedan ključ. Kafa se služi čim se skuva, nikad podgrejana. Talog od kafe ne sme se ponovo upotrebiti".

A razlika između srpske i turske kafe nije samo u načinu služenja već i u pripremi.

Kako se priprema srpska crna kafa?

Prema receptu iz „Savremenog kuvara“ iz 1967. godine, srpska crna kafa priprema se tako što se voda i šećer prvo stave u džezvu i puste da provre.

"Za jednu šoljicu kafe potrebna je šoljica i po vode, kocka šećera i kašičica mlevene kafe. Kad voda provri, odliti malo u šoljicu ili drugo lonče, zakuvati kafu, pa vratiti džezvu na vatru da kafa napravi ključ, odnosno, samo da se podigne, ništa više. Usuti odlivenu vodu, ostaviti kafu minut-dva da ‘stane’ a zatim je razliti u šoljice i služiti".

Dakle, prema ovom receptu, šećer se dodaje u vodu prije kuvanja, a nakon što se kafa zakuva, u džezvu se vraća prethodno odlivena voda.

Kako se priprema turska kafa?

Stari kuvar navodi da se turska kafa najviše pije u Bosni, a da se priprema drugačije od srpske crne kafe.

"Ova kafa se najviše pije u Bosni a spravlja se ovako: Staviti kafu u suvu zagrejanu džezvu i preliti je ključalom vodom. Kafa ne treba više da vri. Odnos vode, kafe i šećera je isti kao za srpsku kafu, samo što se šećer ne stavlja u kafu već se služi posebno. Gotova turska kafa služi se u malim džezvama, za svaku osobu posebno".

Prema ovom receptu, kafa se prvo stavlja u suvu, zagrijanu džezvu, a zatim preliva ključalom vodom. Za razliku od srpske crne kafe, ne vraća se na vatru da ponovo provri, dok se šećer služi odvojeno, prenosi Nova.