Dodik i Čović u ponedjeljak u Banjaluci

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović sastaće se sutra u Banjaluci.
Kako saznaje "Kliks", tema sastanka biće formiranje vlasti nakon opštih izbora održanih 4. oktobra.
Ovo je treći Čovićev sastanak s liderima stranaka u posljednjih nekoliko dana.
U petak se u Mostaru sastao s predsjednikom SDP-a BiH i premijerom FBiH Nerminom Nikšićem. Kako je tada objavio na mreži Iks, razgovarali su o rezultatima izbora i formiranju nove vlasti.
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Dan kasnije Čović je bio u Sarajevu, gdje se u centrali SDA sastao s predsjednikom te stranke Bakirom Izetbegovićem. Prema Čovićevoj objavi na Iksu, razgovarali su o uspostavi vlasti i zajedničkim prioritetima rada.
Čović je ranije rekao da se nakon izbora čuo s gotovo svim predsjednicima stranaka. Najavio je i da direktni razgovori počinju od ponedjeljka, a nakon njih slijede zvanični sastanci širih stranačkih delegacija.
Lider HDZ-a BiH je kao jedan od glavnih zahtjeva prema budućim partnerima istakao izmjene Izbornog zakona, za koje, kako tvrdi, nisu potrebne izmjene Ustava.
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