Korisni savjeti prije zime: Kako smanjiti račun za grijanje?

Prije nego što stignu hladni dani i radijatori počnu da rade punom snagom, vrijedi provjeriti da li je sistem grijanja spreman za novu sezonu.

Nekoliko jednostavnih koraka može pomoći da dom bude prijatno topao, a da se energija ne troši više nego što je potrebno.

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Stručnjaci upozoravaju da na potrošnju ne utiče samo cijena energenta već i način na koji koristimo grijanje, podešavamo termostat i održavamo opremu. Britanski list "Ekspres" prenosi savjete za efikasnije grijanje, a među najvažnijim su pravilno podešavanje temperature, provjera sistema i prilagođavanje rada grijanja dnevnim navikama.

Ako želite da izbjegnete nepotrebne troškove tokom zime, ovih šest stvari vrijedi provjeriti prije nego što grijanje počne da radi svakodnevno.

1. Ne podižite temperaturu više nego što je potrebno

Jedna od najčešćih grešaka je podešavanje termostata na previsoku temperaturu, u nadi da će se prostorija brže zagrijati. Međutim, podizanje zadate temperature ne znači da će se dom brže ugrijati, već da će sistem nastaviti da grije dok ne dostigne višu vrijednost.

Za mnoge ljude prijatna sobna temperatura kreće se između 18 i 21 stepen Celzijusa, ali optimalna vrijednost zavisi od potreba ukućana i karakteristika prostora. Ako vam je prijatno i na stepenu niže, takvo podešavanje može pomoći da smanjite potrošnju.

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2. Provjerite pritisak u kotlu

Nepravilan pritisak može uticati na rad sistema grijanja. Ako je pritisak prenizak ili previsok, kotao možda neće raditi kako treba ili može pokazivati grešku.

Provjerite vrijednost na manometru i uporedite je sa uputstvom proizvođača, jer preporučeni raspon zavisi od konkretnog uređaja i sistema. Ako ne znate kako da podesite pritisak ili primijetite da često pada, obratite se ovlašćenom serviseru umjesto da problem rješavate naslijepo.

3. Odzračite radijatore ako se ne zagrijavaju ravnomjerno

Ako je radijator topao pri dnu, a hladan pri vrhu, moguće je da se u njemu nakupio vazduh koji ometa cirkulaciju vode. U takvim slučajevima odzračivanje može pomoći da se radijator ravnomjernije zagrijava.

Ovaj postupak nije neophodan ako svi radijatori rade pravilno. Prije odzračivanja isključite grijanje i sačekajte da se radijatori ohlade, a nakon postupka provjerite pritisak u sistemu. Ako niste sigurni kako se to radi na vašem uređaju, potražite pomoć stručnjaka.

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4. Uskladite grijanje sa svojim dnevnim rasporedom

Nema mnogo smisla zagrijavati prazan dom na istu temperaturu kao kada su svi ukućani kod kuće. Ako vaš sistem to omogućava, podesite vrijeme uključivanja i isključivanja grijanja tako da odgovara vašem rasporedu.

Programabilni i pametni termostati mogu pomoći da se temperatura prilagođava vremenu kada ste kod kuće, kada spavate i kada ste odsutni. Ipak, nije dobro dozvoliti da se prostor previše ohladi, jer to može povećati rizik od vlage i kondenzacije, a tokom velikih hladnoća i od smrzavanja cijevi.

5. Oslobodite prostor oko radijatora i kotla

Namještaj, debele zavjese i predmeti postavljeni neposredno ispred radijatora mogu ometati širenje toplote po prostoriji. Zbog toga provjerite da li radijatori imaju dovoljno slobodnog prostora i da li termostat može pravilno da mjeri temperaturu.

Ako imate kotao, prostor oko njega održavajte čistim i nemojte zaklanjati ventilacione otvore. Kod uređaja koji koriste gas posebno je važno da se ne ometa dovod vazduha i da se ne zanemaruju sigurnosna uputstva proizvođača.

6. Ne preskačite godišnji servis grijanja

Čak i ako je sistem prošle zime radio bez problema, to ne znači da ne zahtijeva provjeru. Redovno održavanje može pomoći da se na vrijeme otkriju kvarovi, provjeri bezbjednost uređaja i obezbijedi pouzdaniji rad tokom hladnih dana.

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Servis kotla i druge opreme treba povjeriti kvalifikovanom stručnjaku, u skladu sa preporukama proizvođača. Ako imate toplotnu pumpu ili drugi sistem grijanja, provjerite posebna uputstva za njegovo održavanje jer se podešavanja i način rada razlikuju od klasičnog grijanja na kotao i radijatore.

Priprema grijanja prije zime ne znači da će računi automatski biti niski, ali može pomoći da izbjegnete nepotrebnu potrošnju i neprijatna iznenađenja kada temperature padnu. Najvažnije je da sistem bude ispravan, da grijanje prilagodite svojim potrebama i da ne trošite energiju na zagrijavanje prostora više nego što vam je potrebno.

(Mondo)