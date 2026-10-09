Ne iznosite ovo sutra na groblje, veliki je grijeh

Tada se odlazi na groblje, pale se svijeće, uređuju grobovi i upućuju molitve za pokoj duša onih koji više nisu sa nama.

Ipak, u želji da ispoštuju običaje, pojedini vjernici ponekad se više usredsrede na ono što će ponijeti na groblje nego na sam smisao ovog dana. Umjesto molitve i tihog sjećanja, u prvi plan dolaze pune korpe hrane, bogate trpeze i količina onoga što će se podijeliti.

Sveštenici zato često podsjećaju da suština Zadušnica nije u raskoši, već u molitvi, ljubavi prema pokojnicima i milostinji. Hrana nije namijenjena preminulima, već se može podijeliti živima kao znak pažnje i dobročinstva u njihovo ime.

Zašto se na grobove ne iznose velike količine hrane?

Jedna od čestih grešaka jeste uvjerenje da se pokojnicima na taj način nešto prinosi ili da je količina hrane pokazatelj poštovanja prema njima. U pravoslavnoj tradiciji, međutim, najvažnije mjesto imaju molitva za preminule, paljenje svijeća i činovi milosrđa.

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Hrana koja se priprema ili donosi na groblje može se podijeliti sa ljudima kojima je potrebna pomoć ili sa onima koji su došli da odaju poštu pokojnicima. Na taj način se sjećanje na preminule povezuje sa dobrim djelima i brigom o živima.

Zato nema potrebe da se priprema raskošna gozba niti da se porodice međusobno upoređuju po tome koliko su hrane donijele. Mnogo je važnije da se dan provede dostojanstveno, uz molitvu i poštovanje prema svima koji su došli na groblje.

Alkohol, cigarete i glasno ponašanje nisu primjereni groblju

Još jedna greška jeste pretvaranje posjete groblju u priliku za prekomjerno konzumiranje alkohola ili ponašanje koje narušava mir drugih ljudi.

Prema pravoslavnom shvatanju, groblje je mjesto molitve i tihog sjećanja, pa su opijanje, pušenje i nedolično ponašanje neprimjereni. U pojedinim krajevima postoji običaj da se grob preliva crnim vinom u obliku krsta, ali taj običaj ne treba miješati sa konzumiranjem alkohola na groblju.

Važno je voditi računa i o načinu na koji razgovaramo. Glasno pozivanje, svađe, nepristojne šale i ponašanje koje uznemirava druge posjetioce ne uklapaju se u duh Zadušnica.

Ovaj dan trebalo bi da protekne u miru, uz poštovanje prema pokojnicima, njihovim porodicama i svima koji su došli da se pomole.

Zašto je važno ne odbijati siromašne i ne tjerati ljude od groba?

Zadušnice se tradicionalno povezuju i sa milostinjom, odnosno pomaganjem onima kojima je pomoć potrebna. Djeljenje hrane u spomen na pokojnika jedan je od načina na koji se sjećanje na preminule povezuje sa dobrim djelima.

Zbog toga je važno da se hrana ne posmatra kao nešto što služi samo za ispunjavanje običaja, već kao prilika da se nekome pomogne. Ako porodica donese hranu kako bi je podijelila, smisao takvog čina upravo je u dobročinstvu i pažnji prema drugima.

Nije primjereno ni da se ljudi koji priđu grobu s namjerom da pomognu ili prime ponuđenu hranu vrijeđaju i tjeraju. Zadušnice su prilika da se podsjetimo da su pred Bogom svi ljudi jednaki i da se ljubav prema pokojnicima pokazuje i kroz odnos prema živima.

Zadušnice nisu dan za sujevjerje i strah

Oko crkvenih praznika i narodnih običaja često se prenose različita vjerovanja o tome šta se smije, a šta ne smije raditi. Neka od njih zasnivaju se na lokalnoj tradiciji, dok druga mogu da izazovu nepotreban strah i osjećaj krivice.

Miholjske zadušnice ne bi trebalo posmatrati kroz prizmu zastrašujućih predskazanja ili vjerovanja da će određeni postupak automatski donijeti kaznu. U središtu pravoslavnog obilježavanja ovog dana nalaze se molitva za pokojne, sjećanje, dobročinstvo i poštovanje.

Ako niste sigurni kako se određeni običaj pravilno obilježava, najbolje je da se posavjetujete sa sveštenikom. Tako ćete lakše razlikovati crkveno učenje od običaja koji su se vremenom razvili u različitim krajevima.

Suština Miholjskih zadušnica nije u tome koliko je hrane donijeto na groblje, koliko je cvijeća kupljeno ili koliko je novca potrošeno na uređenje spomenika. Najvažniji su iskrena molitva, dostojanstveno ponašanje i dobro djelo učinjeno u spomen na one kojih se sjećamo.

(Ona.rs)