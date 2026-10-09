Nakon više sati normalizovan saobraćaj u Bočcu

Autor:ATV redakcija
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Normalizovan je saobraćaj na magistralnom putu kod Hidroelektrane "Bočac" nakon završenog policijskog uviđaja saobraćajne nezgode, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske.
Saobraćajna nezgoda na magistralnom putu Banjaluka-Crna Rijeka dogodila se oko 17.00 časova.
U ovom udesu, u mjestu Surjan, učestvovala su tri vozila, rečeno je ranije Srni u Policijskoj upravi Mrkonjić Grad.
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