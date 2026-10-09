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Nakon više sati normalizovan saobraćaj u Bočcu

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09.10.2026 21:03

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Несрећа у Бочцу
Foto: Viber

Normalizovan je saobraćaj na magistralnom putu kod Hidroelektrane "Bočac" nakon završenog policijskog uviđaja saobraćajne nezgode, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske.

Saobraćajna nezgoda na magistralnom putu Banjaluka-Crna Rijeka dogodila se oko 17.00 časova.

U ovom udesu, u mjestu Surjan, učestvovala su tri vozila, rečeno je ranije Srni u Policijskoj upravi Mrkonjić Grad.

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Tagovi :

nesreća

Saobraćajna nesreća

Bočac

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