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Loto tri osobe doveo u predinfarktno stanje: Jedan igrač dobio Pežoa

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09.10.2026 20:27

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Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија
Foto: ATV

Izvučeni su brojevi u 81. kolu igre Loto, koju zajedno organizuju Lutrija Republike Srpske i Državna lutrija Srbije.

Dobitna kombinacija glasila je 18, 20, 37, 7, 33, 8 i 36, ali je niko od igrača nije uplatio iako je jedan bio jako blizu.

Naime, jedna osoba je nakon šest izvučenih brojeva čekao 30-ku, ali ona nije izašla iz bubnja.

U ovoj igri, osim pomenutog igrača, još troje je na kraju imalo šest pogodaka vrijednih po oko 22.600 KM.

Inače, Loto je u ovom kolu nosio premiju od 4 miliona i 800 hiljada maraka.

Loto plus

Igra Loto plus bila je još više vrijedna sa premijom od 6.700.000 KM.

U ovoj igri izvučeni su brojevi 37, 6, 23, 38, 27, 9 i 3.

Loto plus je donio neviđenu damu za dva igrača koja su nakon šest brojeva bili "štele". Oni su čekali brojeve 15 i 24, ali su na kraju ostali bez miliona.

Džoker

Premija za Džoker u ovom kolu bila je 190.000 KM.

Dobitna Džoker kombinacija je bila - 724270.

Nažalost, ovaj broj nije bio na listiću nijednog igrača koji je učestvovao u igri, pa će tako premija rasti u narednom kolu.

Bonus igra

U ovom, specijalnom, kolu dodijeljen je novi automobil Pežo 308.

Igrač koji je imao listić sa brojem 01-00638-41-4-26-00132 uskoro će preuzeti svog novog limenog ljubimca.

Listić je uplaćen u Beogradu u četvrtak u 8:23 časova ujutru.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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