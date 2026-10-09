Cijena već od 3.600 KM: Granična policija prodaje auta

Granična policija Bosne i Hercegovine objavila je javnu licitaciju za prodaju devet motornih vozila i druge opreme, a ukupna početna cijena svih ponuđenih vozila iznosi 84.600 KM.

Kako piše portal "Jabuka.tv", među vozilima ponuđenima na prodaju nalaze se modeli Renoa, Nisana i Volksvagena, a pojedinačne početne cijene kreću se od 3.600 do 20.000 KM.

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Prodaja se sprovodi prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda, a zainteresovani kupci mogu dostaviti ponude za jedno ili više vozila, kao i za cjelokupan paket.

U ponudi su vozila proizvedena od 2008. do 2018. godine, s različitim brojem prijeđenih kilometara.

Dio vozila označen je kao ispravan, dok se ostala prodaju kao neispravna.

Na prodaju i druga oprema

Osim motornih vozila, Granična policija BiH prodaje i pisač velikog formata, kotao s dizelskim pogonom te cisternu za vodu.

Kako učestvovati na licitaciji?

Pravo učešća imaju fizičke i pravne osobe koje ispune propisane uslove i uplate odgovarajući depozit.

Za vozila početne vrijednosti do 10.000 KM depozit iznosi 800 KM, a za vozila vrijednosti od 10.000 do 20.000 KM iznosi 2.000 KM.

Za ponudu koja obuhvata svih devet vozila depozit iznosi 10.000 KM, dok za ostalu opremu nije potrebna uplata depozita.

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Kriterijum odabira je najviša ponuđena cijena. U slučaju dostavljanja ponude za sva vozila, prednost ima ponuđač koji je dostavio ponudu za cijeli paket, prema uvjetima objavljene licitacije.

U postupku ne mogu učestvovati zaposlenici Granične policije BiH ni članovi njihove uže obitelji.

Rok za ponude 16. oktobra

Zainteresovani kupci vozila mogu pregledati od 12. do 16. oktobra 2026. godine, radnim danima od 9:00 do 11:00 sati, na adresi Granične policije BiH, Reufa Muhića 2-A, Ilidža, Sarajevo, uz prethodnu telefonsku najavu.

Za pregled opreme koja se nalazi u Bijeljini i Novom Gradu Dobrljinu takođe je potrebna prethodna najava.

Rok za dostavljanje ponuda je 16. oktobar 2026. godine do 11:00 sati. Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu Granične policije BiH, Reufa Muhića 2-A, Ilidža, Sarajevo, uz naznaku “NE OTVARAJ – Ponuda za prodaju sredstava”.

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Uz propisani obrazac ponude potrebno je dostaviti odgovarajuću identifikacionu dokumentaciju i dokaz o uplati depozita kada je on obvezan.

Javno otvaranje ponuda održaće se 16. oktobra u 12:00 sati u prostorijama Granične policije BiH u Sarajevu.

Prodaja se sprovodi prema načelu “viđeno-kupljeno”, a odabrani kupac dužan je platiti puni iznos najkasnije sedam dana od potpisivanja ugovora. Troškove prenosa vlasništva snosi kupac.

Dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na brojeve telefona 033/755-237 i 033/755-232.