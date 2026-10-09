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Završen uviđaj u stanu, poznato kako je umro Goran Bare

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09.10.2026 20:17

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Рок музичар Горан Баре
Foto: Screenshot/Youtube

Smrt Gorana Bara potresla je muzičku scenu, ali i ljude koji su ga poznavali van reflektora i koncertnih bina.

Frontmen grupe "Majke" posljednje dane proveo je daleko od očiju javnosti, a vijest o njegovom odlasku zatekla je i komšije u zgradi u kojoj je živeo.

Stanari zgrade u novozagrebačkom Sopotu, u koju se Goran Bare nedavno doselio, veći dio popodneva nisu znali da je preminuo njihov dragi komšija.

Policija je obavljala uviđaj u podstanarskom stanu do kasnih popodnevnih sati, a prema prvim informacijama, kako nezvanično saznaje "Jutarnji list", Bare je preminuo tokom noći, u snu, u svom krevetu.

Po završetku uviđaja stan će biti zapečaćen, a nakon što je mrtvozornik konstatovao smrt, tijelo popularnog pjevača prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.

Iako je bio jedna od najupečatljivijih ličnosti regionalne rok scene, Bare je privatni život uglavnom držao daleko od javnosti.

Vijest o njegovoj smrti zato je posebno potresla one koji su ga poznavali i pratili njegov život i karijeru, a iza njega ostaju pjesme koje su obilježile generacije ljubitelja rokenrola.

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Goran Bare

Umro Goran Bare

Grupa Majke

uzrok smrti

Rok muzika

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