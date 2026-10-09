Kakav nečovjek moraš biti: Udario djevojčicu kod škole i pobjegao

U Ulici Oslobođenja u Novom Pazaru, u blizini škole poznate kao "Tršo" vozilo je udarilo djevojčicu, nakon čega se vozač udaljio s mjesta nesreće.

Mladić koji se nalazio na motociklu krenuo je za vozačem nakon što je vozilo napustilo mjesto događaja, prenosi portal "Sandžak Danas".

Informacije o zdravstvenom stanju djevojčice i eventualnim povredama nisu dostavljene, zbog čega se o posljedicama udara ne može pouzdano govoriti.

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"Reno" kojim je udarena djevojčica kod škole "Tršo" ukraden je istog dana s gradilišta, saznaje "Sandžak Danas" iz policijskih izvora.

Vozač je nakon nesreće pobjegao, uklonio registarske tablice i prodao automobil za mali iznos.

Istraga je u toku, a za njim se i dalje traga.