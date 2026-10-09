Logo

Detalji jezivog zločina: Ubio ženu, pa izašao iz automobila i nastavio krvavi pir

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
09.10.2026 19:22

Komentari:

0
Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

Stravična tragedija u Donjem Livoču potresla je Balkan. Prema najnovijim informacijama lokalnih medija, do ovog teškog incidenta u kom se sumnja da je jedna osoba, iz još uvijek nepoznatih motiva, oduzela život svojoj supruzi i njenom bratu, dok je njihovog strica teško ranila.

Očevidac sa lica mjesta opisao je kritične momente slučaja. Ovaj građanin je ispričao da su se strane nalazile u dva automobila — osumnjičeni sa svojom ženom, dok su ženin brat i stric bili u drugom vozilu.

Несрећа у Бочцу

Hronika

Saobraćaj potpuno obustavljen: Oglasila se policija o teškoj nesreći kod Banjaluke

Prema njegovim riječima, osumnjičeni je izašao iz automobila i prišao vozilu svog šuraka, u kog je pucao iz vatrenog oružja i ubio ga na licu mjesta. Nakon toga, navodi da je isti ranio ženinog strica.

Odande se uputio ka Urgentnom centru Regionalne bolnice u Gnjilanu, gdje je sam prevezao suprugu, za koju se takođe sumnja da ju je ubio.

Nažalost, žrtva je bila bez znakova života i ljekarski tim je konstatovao smrt.

Tijela nastradalih poslata su na Institut za sudsku medicinu (IML) radi obdukcije, dok je povrijeđeni prebačen u KUCK na dalje liječenje. Izvršilac ovog teškog zločina se potom sam predao Policiji, kojom prilikom je zaplijenjeno i oružje upotrebljeno u ovom slučaju.

Dva državna tužioca preuzela su slučaj i očekuje se da u zakonskom roku podnesu zahtjev za određivanje pritvora.

Ovo je potvrdila i lokalna policija u zvaničnom saopštenju:

"Odmah po prijemu informacije, na lice mjesta izašle su relevantne policijske jedinice, kao i dva državna tužioca, kojom prilikom je utvrđeno da je riječ o teškom incidentu u kom se sumnja da je iz vatrenog oružja ubijen muškarac star oko 30 godina, koji je pronađen u automobilu. Takođe, na lice mjesta izašao je i direktor Regionalne direkcije policije u Gnjilanu.

Источно Сарајево саобраћајна несрећа

Hronika

Žena pješak zadobila teške povrede: Udario je automobil na ulici

Takođe, u Opštu bolnicu u Gnjilanu prevezena je bez znakova života ženska osoba, stara oko 30 godina, za koju se takođe sumnja da je ubijena iz vatrenog oružja od strane istog osumnjičenog.

U međuvremenu, druga osoba koja je zadobila povrede od vatrenog oružja, nakon ukazane prve pomoći u Urgentnom centru Opšte bolnice u Gnjilanu, prebačena je u Kliničko-univerzitetski centar Kosova (KUCK) na dalje medicinsko liječenje.

Prema prvim informacijama, sumnja se da između osumnjičenog i žrtava postoji porodična veza. Do ove faze istrage, motiv koji je doveo do ovog događaja još uvijek nije poznat.

Osumnjičeni se sam predao, dok je tokom policijskih akcija zaplijenjeno i jedno vatreno oružje za koje se sumnja da je korišćeno u ovom slučaju.”

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ubistvo

ubistvo žene

istraga

Kosovo i Metohija

Komentari (0)

Pročitajte više

Несрећа у Бочцу

Hronika

Vozila smrskana: Obustavljen saobraćaj zbog teške nesreće kod Banjaluke

3 h

0
Запаљене свијеће горе

Scena

Dvije godine krili da je Nenad Jovanović umro: Danas se pojavila vijest o smrti pjevača

3 h

0
Школске клупе у учионици.

Region

Učenik priveden zbog sumnje da je prijetio masakrom u školi: Direktor tvrdi da je dojava lažna

4 h

0
Једно преминуло: 13 пацијената у болницама у Српској због опасне инфекције

Zdravlje

Jedno preminulo: 13 pacijenata u bolnicama u Srpskoj zbog opasne infekcije

4 h

0

Više iz rubrike

Снијег у Херцеговини

Srbija

Neprijatna prognoza za zimu: Ledenih dana će biti mnogo

5 h

0
Полицијско ауто

Srbija

Poznat identitet ubice iz sela Laštica

5 h

0
Пиштољ, оружје

Srbija

Nije pristao na razvod? Muškarac ubio ženu i prijatelja, ima još ranjenih

5 h

0
Доктор је највиши академски степен. Добија се преко независних истраживања и не захтијева структурисан ток рада било које врсте.

Srbija

Pali lažni ljekari: Varali ljude i oteli hiljade evra

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

29

Kovid, Bruno: Džaka zapao u novu nevolju nakon presude

22

25

Pokušaj otimanja imovine SPC u FBiH: Crkva upisana na nepostojećeg vlasnika

22

20

Tramp i Putin obradovali svijet: Cijene goriva će ekspresno padati?

22

18

Šolja ovog čaja prije odlaska u krevet će vam pomoći da brže zaspite

21

56

Ova tri znaka ulaze u najsrećniji dio života

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima