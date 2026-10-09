Detalji jezivog zločina: Ubio ženu, pa izašao iz automobila i nastavio krvavi pir

Stravična tragedija u Donjem Livoču potresla je Balkan. Prema najnovijim informacijama lokalnih medija, do ovog teškog incidenta u kom se sumnja da je jedna osoba, iz još uvijek nepoznatih motiva, oduzela život svojoj supruzi i njenom bratu, dok je njihovog strica teško ranila.

Očevidac sa lica mjesta opisao je kritične momente slučaja. Ovaj građanin je ispričao da su se strane nalazile u dva automobila — osumnjičeni sa svojom ženom, dok su ženin brat i stric bili u drugom vozilu.

Hronika Saobraćaj potpuno obustavljen: Oglasila se policija o teškoj nesreći kod Banjaluke

Prema njegovim riječima, osumnjičeni je izašao iz automobila i prišao vozilu svog šuraka, u kog je pucao iz vatrenog oružja i ubio ga na licu mjesta. Nakon toga, navodi da je isti ranio ženinog strica.

Odande se uputio ka Urgentnom centru Regionalne bolnice u Gnjilanu, gdje je sam prevezao suprugu, za koju se takođe sumnja da ju je ubio.

Nažalost, žrtva je bila bez znakova života i ljekarski tim je konstatovao smrt.

Tijela nastradalih poslata su na Institut za sudsku medicinu (IML) radi obdukcije, dok je povrijeđeni prebačen u KUCK na dalje liječenje. Izvršilac ovog teškog zločina se potom sam predao Policiji, kojom prilikom je zaplijenjeno i oružje upotrebljeno u ovom slučaju.

Dva državna tužioca preuzela su slučaj i očekuje se da u zakonskom roku podnesu zahtjev za određivanje pritvora.

Ovo je potvrdila i lokalna policija u zvaničnom saopštenju:

"Odmah po prijemu informacije, na lice mjesta izašle su relevantne policijske jedinice, kao i dva državna tužioca, kojom prilikom je utvrđeno da je riječ o teškom incidentu u kom se sumnja da je iz vatrenog oružja ubijen muškarac star oko 30 godina, koji je pronađen u automobilu. Takođe, na lice mjesta izašao je i direktor Regionalne direkcije policije u Gnjilanu.

Hronika Žena pješak zadobila teške povrede: Udario je automobil na ulici

Takođe, u Opštu bolnicu u Gnjilanu prevezena je bez znakova života ženska osoba, stara oko 30 godina, za koju se takođe sumnja da je ubijena iz vatrenog oružja od strane istog osumnjičenog.

U međuvremenu, druga osoba koja je zadobila povrede od vatrenog oružja, nakon ukazane prve pomoći u Urgentnom centru Opšte bolnice u Gnjilanu, prebačena je u Kliničko-univerzitetski centar Kosova (KUCK) na dalje medicinsko liječenje.

Prema prvim informacijama, sumnja se da između osumnjičenog i žrtava postoji porodična veza. Do ove faze istrage, motiv koji je doveo do ovog događaja još uvijek nije poznat.

Osumnjičeni se sam predao, dok je tokom policijskih akcija zaplijenjeno i jedno vatreno oružje za koje se sumnja da je korišćeno u ovom slučaju.”

(Telegraf)