Vozila smrskana: Obustavljen saobraćaj zbog teške nesreće kod Banjaluke

Kod Hidroelektrane "Bočac", na magistralnom putu Banjaluka - Crna Rijeka, obustavljen je saobraćaj zbog saobraćajne nezgode, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske.

U toku je policijski uviđaj.

Kako se može vidjeti na fotografijama objavljenim u viber grupama vozila su smrskana od siline udara.

Za sada nema informacija da li ima povrijeđenih u ovoj nesreći.

Takođe se ne znaju ni tačne okolnosti pod kojima je do nesreće došlo.

Iz AMS-a vozače mole za strpljenje.