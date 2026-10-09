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Vozila smrskana: Obustavljen saobraćaj zbog teške nesreće kod Banjaluke

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09.10.2026 18:37

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Несрећа у Бочцу
Foto: Viber

Kod Hidroelektrane "Bočac", na magistralnom putu Banjaluka - Crna Rijeka, obustavljen je saobraćaj zbog saobraćajne nezgode, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske.

U toku je policijski uviđaj.

Kako se može vidjeti na fotografijama objavljenim u viber grupama vozila su smrskana od siline udara.

Za sada nema informacija da li ima povrijeđenih u ovoj nesreći.

Takođe se ne znaju ni tačne okolnosti pod kojima je do nesreće došlo.

Iz AMS-a vozače mole za strpljenje.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

Bočac

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