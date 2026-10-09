Vozila smrskana: Obustavljen saobraćaj zbog teške nesreće kod Banjaluke

Autor:Stevan Lulić
Komentari:0
Kod Hidroelektrane "Bočac", na magistralnom putu Banjaluka - Crna Rijeka, obustavljen je saobraćaj zbog saobraćajne nezgode, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske.
U toku je policijski uviđaj.
Kako se može vidjeti na fotografijama objavljenim u viber grupama vozila su smrskana od siline udara.
Za sada nema informacija da li ima povrijeđenih u ovoj nesreći.
Takođe se ne znaju ni tačne okolnosti pod kojima je do nesreće došlo.
Iz AMS-a vozače mole za strpljenje.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
2 h0
Hronika
2 h0
Hronika
3 h1
Hronika
3 h1
Najnovije
Najčitanije
19
06
18
58
18
52
18
41
18
37
Trenutno na programu