Izborni pobjednici poznati, male su šanse za iznenađenja nakon objavljivanja konačnih rezultata. Ko će s kim u koaliciju, pitanje je koje se samo po sebi nameće?

Logično je da za pregovarački sto prvo sjednu pobjednici, a povjerenje su građani BiH ukazali SNSD-u, HDZ-u i SDA. Dragan Čović već planira sastanke.

"Siguran sam da ćemo idući tjedan imati sastanke, da li u Mostaru, Sarajevu ili Banjaluci, ali tu ne vidim problema. To bi bili prvi razgovori, da vidimo kojom dinamikom, kao raditi", kazao je predsjednik HDZ-a Dragan Čović.

U SDA još nemaju zvaničan stav, ali logično im je da vlast čine izborni pobjednici, pa nagovještavaju da bi za pregovarački sto mogli sa SNSD-om i HDZ-om. Građani su rekli svoje i te tri stranke imaju odgovornost da BiH vode ka napretku, jer interes građana mora biti na prvom mjestu.

"One stranke koje mogu osigurati prohodne parlamentarne kapacitete kako bi se koalicioni dogovori i programi rada mogli implementirati, bez zastoja i blokada", istakao je potpredsjednik SDA Muamer Zukić.

U SNSD-u znaju da neće prekidati dugogodišnje partnerstvo. S kim će još pregovarati, to još nisu definisali.

"Mi smo pobjednici, mi smo na cijeni. Sa HDZ-om ostajemo u partnerstvu, samo je pitanje ko će biti treći", rekla je potpredsjednik SNSD-a Sanja Vulić.

Te tri stranke demokratska su volja srpskog, hrvatskog i bošnjačkog naroda. Od njih građani očekuju mnogo, pa bi logično bilo da one čine vlast na nivou BiH, stav je analitičara.

"Eventualni pokušaji da se iz vlasti izbaci SNSD, a to je matematički gotovo nemoguće, za posljedicu bi imalo bitno otežan proces odlučivanja, te ponovni zastoj svih konstruktivnih procesa", kazao je analitičar Damir Sakić.

Kako sada stvari stoje, o tome niko i ne razmišlja, osim stranaka Trojke, ali politički gubitnici se ovdje, svakako, ne pitaju. Sve bi trebalo biti mnogo jasnije već nakon prvog sastanka, a razloga za njegovo odugovlačenje nema. Mogao bi biti već naredne sedmice.