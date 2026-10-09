Logo

Ko će s kim u koaliciju - pitanje je koje se samo po sebi nameće

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
09.10.2026 19:22

Komentari:

1
Ко ће с ким у коалицију - питање је које се само по себи намеће
Foto: ATV

Izborni pobjednici poznati, male su šanse za iznenađenja nakon objavljivanja konačnih rezultata. Ko će s kim u koaliciju, pitanje je koje se samo po sebi nameće?

Logično je da za pregovarački sto prvo sjednu pobjednici, a povjerenje su građani BiH ukazali SNSD-u, HDZ-u i SDA. Dragan Čović već planira sastanke.

"Siguran sam da ćemo idući tjedan imati sastanke, da li u Mostaru, Sarajevu ili Banjaluci, ali tu ne vidim problema. To bi bili prvi razgovori, da vidimo kojom dinamikom, kao raditi", kazao je predsjednik HDZ-a Dragan Čović.

U SDA još nemaju zvaničan stav, ali logično im je da vlast čine izborni pobjednici, pa nagovještavaju da bi za pregovarački sto mogli sa SNSD-om i HDZ-om. Građani su rekli svoje i te tri stranke imaju odgovornost da BiH vode ka napretku, jer interes građana mora biti na prvom mjestu.

"One stranke koje mogu osigurati prohodne parlamentarne kapacitete kako bi se koalicioni dogovori i programi rada mogli implementirati, bez zastoja i blokada", istakao je potpredsjednik SDA Muamer Zukić.

U SNSD-u znaju da neće prekidati dugogodišnje partnerstvo. S kim će još pregovarati, to još nisu definisali.

"Mi smo pobjednici, mi smo na cijeni. Sa HDZ-om ostajemo u partnerstvu, samo je pitanje ko će biti treći", rekla je potpredsjednik SNSD-a Sanja Vulić.

Te tri stranke demokratska su volja srpskog, hrvatskog i bošnjačkog naroda. Od njih građani očekuju mnogo, pa bi logično bilo da one čine vlast na nivou BiH, stav je analitičara.

"Eventualni pokušaji da se iz vlasti izbaci SNSD, a to je matematički gotovo nemoguće, za posljedicu bi imalo bitno otežan proces odlučivanja, te ponovni zastoj svih konstruktivnih procesa", kazao je analitičar Damir Sakić.

Kako sada stvari stoje, o tome niko i ne razmišlja, osim stranaka Trojke, ali politički gubitnici se ovdje, svakako, ne pitaju. Sve bi trebalo biti mnogo jasnije već nakon prvog sastanka, a razloga za njegovo odugovlačenje nema. Mogao bi biti već naredne sedmice.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

SDA

Dragan Čović

Sanja Vulić

Izbori 2026

izbori

Komentari (1)

Više iz rubrike

Болнички ходник са три празна транспортна болничка кревета.

BiH

U Federaciji prijavljena 163 slučaja bolesti slična gripu

11 h

0
Избори, гласање, скенер

BiH

Ističe rok za dostavljanje glasova iz dijaspore

11 h

0
Амиџић за АТВ: Имаћемо два прелаза, а Крњић може само да гласа из кућног шпајза

BiH

Amidžić za ATV: Imaćemo dva prelaza, a Krnjić može samo da glasa iz kućnog špajza

13 h

2
Срђан Амиџић

BiH

Amidžić: Kada mi kažu da sam državni ministar ja se naježim, Sarajevo želi da se Bošnjaci sve pitaju

14 h

6

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

25

Pokušaj otimanja imovine SPC u FBiH: Crkva upisana na nepostojećeg vlasnika

22

20

Tramp i Putin obradovali svijet: Cijene goriva će ekspresno padati?

22

18

Šolja ovog čaja prije odlaska u krevet će vam pomoći da brže zaspite

21

56

Ova tri znaka ulaze u najsrećniji dio života

21

36

Instagram testira novu opciju koja će se mnogim korisnicima svidjeti

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima