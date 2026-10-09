Amidžić za ATV: Imaćemo dva prelaza, a Krnjić može samo da glasa iz kućnog špajza

Upravni odbor UIO je odobrio donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u UIO, čime je omogućeno uspostavljanje carinske službe na graničnom prelazu Gradiška novi most - Gornji Varoš, kao i na novom graničnom prelazu Rača dva - Sremska Rača dva, čiji se početak rada očekuje polovinom oktobra.

O tome kako je usvojena odluka, nakon višemjesečne blokade Zijada Krnjića, za ATV je govorio ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH Srđan Amidžić.

"U politici morate da imate neki plan. Ja sam znao da će njemu isteći mandat, znao i kada će to biti i iz poštovanja smo sačekali da mu istekne mandat, sazvao sam sjednicu i tu sada imate situaciju, da on mene tuži i kaže da ima pravo glasati. On možda ima pravo glasati samo iz kućnog špajza, ali neće biti ni na jednoj sjednici UO UIO. Mi smo sada donijeli odluku koja podrazumije da radi granični prelaz, kada se sanira most radiće i stari granični prelaz. To što je on blokirao da nemamo nijedan granični prelaz, on će sada gledati da imamo dva prelaza u Srpskoj", rekao je Amidžić.

Na sjednici je promijenjen status graničnim prelazima između BiH i Hrvatske - Zagrad, Vaganj, Vinica, Subašići, Drnovačko Brdo, Duži, Orahov Do i Tržačka Raštela iz graničnih prelaza za pogranični promet u granične prelaze za međunarodni drumski saobraćaj putnika. Na tim graničnim prelazim biće omogućen prelazak putničkih vozila i putnika sa robom koju putnik nosi i koju je dužan da prijavi carinskom organu, u vrijednosti do 5.000 KM, pod uslovom da nije riječ o robi komercijalnog karaktera.

"Iskoristili smo priliku i da na granici sa Srbijom, pored Rače, kroz sistematizaciju stvorimo pretpostavke za otvaranje prelaza Rača 2. Ali, mi nismo nenormalni, pored toga je došlo do kategorizacije još sedam prelaza gdje je došlo do drugačije kategorizacije da nisu više pogranični već međunarodni i da može ići promet lica i to su prelazi koji su mahom u FBiH. Što bih ja branio ljudima da ulaze u BiH? Ljudi hoće da imaju granične prelaze, to je nama uredu", rekao je Amidžić.

Amidžić kaže da, dok se pitalo Krnjića, nije bilo moguće otvoriti prelaze.

"To je BiH i to su ljudi prepoznati. Kada se pitalo Zijada Krnjića, on nije dao da se otvori nijedan granični prelaz i onako podrugljivo i mogu slobodno reći pokvareno, se smijao i rekao: "E bogami ćete vi u Republiku Srpsku preko Federacije". Znači, ili ćemo ili na Bihać ili na Svilaj. Znate vi koliko to frustrira mene lično?

Radio stari granični prelaz, kada se desilo to sa mostom, mi smo otvorili novi granični prelaz. On kaže, nije to po zakonu. Podnio krivičnu prijavu protiv mene i ljudi i UIO, ali novi granični prelaz radi i majstore može da crkneš od muke, ali će se u Srpsku ulaziti preko Srpske a ne ne preko FBiH.", kaže Amidžić.

On kaže da je to možda najbolji primjer da se vidi kako se pojedinci iz Sarajeva odnose prema Srpskoj.



"To je možda i najbolji primjer da oni ljudi koji ne stižu da prate politiku da vide kako se pojedinci iz Sarajeva odnose prema nama. On (Zijad Krnjić) je dobio mandat na tome. Ja sam mu rekao da vodi političku kampanju preko graničnog prelaza, a tu stoje i Srbi i Hrvati i Bošnjaci.... Čovjek je dobio mandat na tome, jer su ga podržali ljudi koji tamo misle, a ti koji tamo misle da se u Srpsku ulazi preko FBiH i da od nas treba napraviti geto. To su ljudi u Srpskoj prepoznali. Ja bih bolio da smo imali opoziciju koja je zajedno sa nama pričali o tom problemu", ističe Amidžić.