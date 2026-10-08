Koje su procedure u formiranju vlasti i kada možemo očekivati konstitutivne sjednice?

Iako su preliminarni rezultati objavljeni u rekordnom roku, na one konačne ćemo još čekati. Imajući u vidu ažurnost Centralne izborne komisije, teško je očekivati da će to biti prije krajnjeg roka, a to je treći novembar.

Nakon toga, trebalo bi da budu konstituisani i svi nivoi vlasti. Prvi na redu su Narodna skupština Republike Srpske i Predsjedništvo BiH. Rok je 15 dana od dana potvrđivanja izbornih rezultata, što znači najranije 18. novembra.

Poslovnikom o radu Narodne skupštine Republike Srpske predviđeno je da prvu sjednicu u roku od 15 dana od dana potvrđivanja izbora saziva predsjednik iz ranijeg saziva, u ovom slučaju Nenad Stevandić. Prvom sjednicom i do izbora rukovodstva predsjedavaće najstariji poslanik.

Konstitutivnu sjednicu Predsjedništva BiH zakazuje predsjedavajući Predsjedništva BiH iz ranijeg saziva, a to je Denis Bećirović. Nakon toga predsjedavanje preuzima član Predsjedništva BiH prema redoslijedu rotacije predsjedavanja prethodnog saziva Predsjedništva. Moguće je da članovi Predsjedništva BiH odluče i drugačije, ali u tom slučaju neophodan je konsenzus. Među prvim zadacima novog saziva je imenovanje predsjedavajućeg Savjeta ministara. Na to mjesto trebalo bi da zasjedne neko iz reda bošnjačkog naroda.

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Odluka o imenovanju donosi se najkasnije 15 dana nakon održavanja konstitutivne sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Odluka o imenovanju se odmah dostavlja Predstavničkom domu .Predsjedavajući Savjeta ministara stupa na dužnost nakon što njegovo imenovanje odobri Predstavnički dom.

S obzirom na to da je rok za konstituisanje Predstavničkog doma mjesec dana nakon potvrđivanja konačnih rezultata, to bi u najboljem slučaju moglo biti u prvoj polovini decembra.

Prema Ustavu BiH, predsjedavajući Savjeta ministara, najkasnije u roku od 35 dana od dana kada Predstavnički dom potvrdi njegovo imenovanje, a u skladu sa postupkom utvrđenim ovim zakonom, imenuje ministre i zamjenike ministara i traži od Predstavničkog doma potvrdu imenovanja. Ministri i zamjenici ministara stupaju na dužnost odmah nakon potvrde od strane Predstavničkog doma.

Slijedi, zatim, formiranje Doma naroda, najzanimljivijeg i, možda i najznačajnijeg tijela na nivou BiH. Sastoji se od 15 delegata, po pet iz tri konstitutivna naroda. Delegate iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda bira Predstavnički dom parlamentarne skupštine FBiH, a delegate iz reda srpskog naroda Narodna skupština Republike Srpske.

Glasanje je tajno. Kako sada stvari stoje, matematika kaže da će SNSD imati tri delegata, a opozicija dva. Znamo da politika često ne prati matematiku, pa nije nemoguće da najveća stranka u Srpskoj ima četiri delegata, što bi SNSD-u omogućilo potpunu kontrolu na ovom nivou vlasti.