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Nastavljaju se udari ruske vojske: Pogođen teretni brod sa vojnom opremom

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09.10.2026 09:07

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Танкери у Ормуском мореузу
Foto: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Ruska vojska je izvela udare na objekte lučke infrastrukture Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

"Oružane snage Rusije su tokom noći nastavile da izvode napade dronovima na objekte ukrajinske lučke infrastrukture, kao i na plovila koja se koriste u interesima Oružanih snage Ukrajine", navodi se u saopštenju ministarstva.

Kako se dodaje, teretni brod koji je prevozio vojnu opremu oštećen je u napadu u luci "Nikolajev", u Nikolajevskoj oblasti.

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