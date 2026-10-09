Izmjene izbornog sistema u Italiji: Stižu "bonus" mandati

Italija mijenja izborni sistem, Đorđa Meloni slavi. Nova pravila predviđaju da se poslanički mandati dijele proporcionalno broju osvojenih glasova, a pobjednička koalicija moći će da dobije dodatne mandate.

O čemu je riječ? Koalicija koja osvoji najviše glasova, i to najmanje 42 odsto, moći će da dobije takozvani većinski bonus. To znači da bi koalicija sa 43 odsto glasova mogla da dobije više od polovine poslaničkih mandata i tako samostalno formira vlast. Bonus bi se dodjeljivao u oba doma parlamenta, ali bez povećavanja ukupnog broja poslanika.

Dodatna važna promjena je što će stranke koje zajedno izlaze na izbore morati unaprijed da dogovore zajedničkog kandidata za premijera i politički program ako žele da konkurišu za bonus. Vlast tvrdi da će to donijeti stabilnije vlade, dok opozicija upozorava da bi koalicija koju podržava manje od polovine birača mogla da dobije većinu u parlamentu, zbog čega osporava ustavnost novog zakona.

Pobjeda Đorđe Meloni

Italijanski parlament dao je odobrenje za reformu izbornog sistema, čime je premijerka Đorđa Meloni ostvarila važnu političku pobjedu, ali je istovremeno otvorena mogućnost ustavnog spora oko novih izbornih pravila.

Prijedlog reforme, koji pristalice i kritičari nazivaju "Stabilikum" ili "Melonelum", predviđa promjenu postojećeg mješovitog izbornog sistema i uvođenje potpuno proporcionalnog sistema.

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Donji dom italijanskog parlamenta usvojio je reformu na tajnom glasanju sa 227 glasova za i 164 protiv, čime je zakon dobio konačnu parlamentarnu potvrdu posle višemjesečne rasprave.

Najvažnija novina je uvođenje svojevrsnog većinskog bonusa kojim bi pobjedničkoj predizbornoj koaliciji bili dodijeljeni dodatni poslanički mandati u oba doma parlamenta, pod uslovom da osvoji najmanje 42 odsto glasova.

Prema novim pravilima, političke stranke koje žele da konkurišu za većinski bonus moraće prije izbora da se dogovore o zajedničkom kandidatu za premijera i zajedničkom političkom programu.

Vladajuća koalicija predvođena Meloni tvrdi da će reforma omogućiti biračima da jasnije znaju koja će koalicija formirati vladu i smanjiti postizborne pregovore koji su u prošlosti često dovodili do nestabilnih vlada.

Opozicija lijevog centra, međutim, osporava reformu i naziva je "prevarantskim zakonom", tvrdeći da je protivustavna. Najavila je da će, nakon stupanja zakona na snagu, zatražiti njegovo preispitivanje pred Ustavnim sudom Italije.

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Kritičari posebno dovode u pitanje većinski bonus, ocjenjujući da bi takav mehanizam mogao da naruši proporcionalnu zastupljenost birača i bude u suprotnosti sa ranijim odlukama Ustavnog suda kojima su pojedini dijelovi prethodnih izbornih zakona proglašavani neustavnim.

Postojeći italijanski izborni sistem predviđa da se oko trećine poslaničkih mjesta bira u jednomandatnim izbornim jedinicama po većinskom principu, dok bi prema novom zakonu sva mjesta bila raspodjeljivana proporcionalno.

Glasanje o izbornoj reformi predstavljalo je i test jedinstva vladajuće koalicije. Meloni je ranije upozorila poslanike svoje stranke Braća Italije, kao i koalicionih partnera Forca Italija i Lige, da bi odbacivanje reforme moglo izazvati vladinu krizu.

Otpor reformi, međutim, postoji i unutar vladajuće koalicije.

Pojedini poslanici strahuju da bi novi sistem mogao imati suprotan efekat ukoliko nacionalistička stranka Nacionalna budućnost, bivšeg generala Roberta Vančija, privuče dio birača vladajućeg bloka i oteža mu dostizanje praga od 42 odsto potrebnog za dobijanje većinskog bonusa.