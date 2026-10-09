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Florida i Alabama proglasile vanredno stanje, naređene evakuacije

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09.10.2026 07:31

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Флорида и Алабама прогласиле ванредно стање, наређене евакуације
Foto: Tanjug/AP/NOAA

Uragan Isajas ojačao je i dostigao drugu kategoriju, sa vjetrovima brzine oko 169 kilometara na čas, a nastavlja da se kreće ka sjevernoj obali Meksičkog zaliva, gdje se očekuje da će večeras stići do kopna.

Nacionalni centar za uragane saopštio je da bi oluja danas nakratko mogla da dostigne status velikog uragana, ali se očekuje da će oslabiti prije nego što stigne do kopna i da će vjerovatno preći u prvu kategoriju, prenio je Ej-Bi-Si (ABC).

Isajas je prvi atlantski uragan ove sezone i najkasnije zabilježeni prvi uragan u sezoni.

Upozorenja na uragan i olujne talase na snazi su duž dijelova sjeverne obale Meksičkog zaliva.

Florida je proglasila vanredno stanje u 25 okruga, a Alabama u 40 okruga.

U pojedinim priobalnim i nižim područjima Floride naređena je evakuacija, dok su u Alabami obavezne evakuacije za turiste i posjetioce u dijelovima okruga Boldvin i Mobil.

Guverner Floride Ron Desantis saopštio je da su mobilisani pripadnici Nacionalne garde i druge službe za vanredne situacije radi pripreme zaliha, pomoći pri evakuacijama i obnove snabdijevanja električnom energijom u slučaju prekida.

Prema najnovijoj prognozi, oluja bi mogla da prođe bliže Pensakoli kasno večeras.

Očekuje se da od danas do vikenda donese između 10 i 20 centimetara kiše duž centralnog dijela obale Meksičkog zaliva, dok bi lokalno moglo da padne i do 38 centimetara.

Postoji i izolovan rizik od pojave tornada.

Olujni talasi mogli bi da dostignu visinu od 1,5 do 2,1 metar, od obale Misisipija do zapadnog dijela Floride.

Upozorenja na olujne talase obuhvataju područje od ušća rijeke Misisipi do plaže Horsšu na Floridi.

Očekuje se da Isajas sutra oslabi i donese obilne padavine širom juga SAD, naročito u unutrašnjosti Misisipija i Alabame.

(Telegraf)

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Tagovi :

Uragan

Florida

Vanredno stanje

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